Ein Kammlacher zielt sich zum deutschen Meistertitel

Plus Florian Zitzler aus Kammlach hat sich in der E-Darts-Szene einen Namen gemacht. Nun ist er Deutscher Meister – und hat schon Pläne für das kommende Jahr.

Von Axel Schmidt

Es ist ein Erdgeschosszimmer, in dem Florian Zitzler seit einiger Zeit den größten Teil seiner Freizeit verbringt. Eine kleine Küchenzeile, ein Tisch mit Stühlen – und in der Ecke die Darts-Erlebniswelt. Eine Dartscheibe hängt an der Wand, wird umrahmt von Bildern, Urkunden und zahlreichen Pokalen. Daneben steht ein Darts-Automat, wie man ihn aus Kneipen kennt. An der Wand gegenüber hängen eingerahmt drei signierte Trikots der großen Darts-Heroen dieser Zeit: Michael van Gerwen, Gerwyn Priceund Phil Taylor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

