Ein Brasilianer gewinnt das Schachfestival in Bad Wörishofen

Das 40. Internationale ChessOrg-Schachfestival in Bad Wörishofen war mit 362 Teilnehmern aus 42 Nationen ein voller Erfolg. Stolze 33 Titelträger gaben sich die Ehre, in die Kneippstadt zu reisen. „Das Turnier in Bad Wörishofen ist schon sehr bekannt“, freute sich Hauptschiedsrichter Gerhard Bertagnolli, den es nicht wunderte, dass die Kinder und Jugendlichen herausragend abschnitten. „Die jungen Spieler haben einfach mehr Energie.“

Das bewiesen sie vor allem in der Wertungsklasse Open B, in der die Jugend das Treppchen ganz unter sich ausmachte. Der zehnjährige Timur Yrysov aus Kirgisistan gewann mit 7,5 Punkten vor dem ebenfalls zehnjährigen Israel Cohen aus Israel, der stolze sieben Punkte erspielte. Der 15-jährige Simon Brunauer vom SK Marktoberdorf sicherte sich mit 6,5 Punkten einen hervorragenden dritten Platz.

Der Top-Favorit muss sich mit Rang vier begnügen

Die Top-Fünf der Wertungsklasse Open A erreichten allesamt sieben Punkte, es musste die Feinwertung entscheiden. Turnierfavorit Karen H. Grigoryan aus Armenien musste sich in der letzten Partie gegen Leya Garifullina auf ein Remis einigen, am Ende stand für ihn Platz vier. Die erst 20-jährige Internationale Meisterin Leya Garifullina, die aufgrund der Suspendierung Russlands unter der Flagge des Schach-Weltverbands FIDE als neutrale Athletin startete, sicherte sich den dritten Platz. Der Internationale Meister Matthew Wadsworth aus England wurde Zweiter, den Sieg holte sich Großmeister Yago De Moura Santiago aus Brasilien. Es war der erste Sieg eines Südamerikaners in dem seit 1985 ausgetragenen Turnier.

Bei den Senioren gab es dagegen eine Titelverteidigung: Wie im vergangenen Jahr hieß in der Wertungsklasse Senioren-Open der strahlende Sieger Dieter Pirrot vom SV 1920 Hofheim mit 7,5 Punkten. Mit sieben Punkten und einer besseren Feinwertung sicherte sich John Rodgaard von den Färöer Inseln Platz zwei vor Bernd Baum vom SK Marburg 1931/72, der ebenfalls sieben Punkte erspielte.

Auch im kommenden Jahr wird im Bad Wörishofer Kurhaus wieder um stattliche Prämien gespielt: Der Termin für die 41. Auflage des ChessOrg-Schachfestivals steht bereits fest, wie Hauptschiedsrichter Gerhard Bertagnolli am Ende einigen Schachspielern verriet: „Nächstes Jahr starten wir am Freitag, den 13. März“, sagte er. „Das ist ein gutes Zeichen.“