Der 1. FC Magdeburg schlägt sein Trainingslager in Bad Wörishofen auf

Das Überraschungsteam der Zweiten Bundesliga der vergangenen Saison, der 1. FC Magdeburg, bereitet sich derzeit in Bad Wörishofen auf die neue Zweitligasaison vor.

Der neue Trainer Markus Fiedler will mit seinem Team in der Kneippstadt den Grundstein dafür legen, dass erneut eine Top-Platzierung herausspringt.

Ein Magdeburger hat ein „Heimspiel“

Der ehemalige Europapokalsieger aus dem Osten der Republik beendete die vergangene Saison auf Rang fünf und spielte lange Zeit um den Aufstieg in die Bundesliga mit. Im Kader steht mit Alexander Nollenberger ein Spieler, der in seiner Jugend in Bad Wörishofen auf dem Platz stand: Der Stürmer spielte in seiner Juniorenzeit bei der JFG Wertachtal.

Im Stadion des FC Bad Wörishofen bereitet sich der 1. FC Magdeburg auf die neue Zweitligasaison vor. Foto: Helmut Bader

Seit Dienstag trainieren die Magdeburger in Bad Wörishofen. Dabei hat Trainer Fiedler, der den zu Hannover 96 abgewanderten Christian Titz beerbte, einige Neuerungen eingeführt. So trainierte der FCM auch schon einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vor allem das Defensivverhalten sollte bei diesem Geheimtraining intensiv geübt worden sein.

Am Donnerstag testet Magdeburg gegen Zürich

Am kommenden Donnerstag um 14 Uhr absolviert der Zweitligist dann noch ein Testspiel gegen den FC Zürich in Bad Wörishofen.