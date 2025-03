ESV Türkheim nimmt an besonderem Jugendturnier teil

Der Reisacher-Cup ist schon seit Jahren das größte Eishockey-Turnier der Altersklasse U9 in Deutschland. Organisator und Turnierausrichter sind der HC Landsberg und dessen Förderverein. Die 16 teilnehmenden Mannschaften kommen aus allen Regionen Deutschlands – aber auch Mannschaften aus Österreich oder Norditalien (Südtirol). Mittendrin war der das Team des ESV Türkheim.

In den Vorrundenspielen traf die Mannschaft von Felix Furtner und Dominik Demontis auf den MTV Miesbach, den EV Landshut und die Junghaie aus Köln. Die Kölner fanden als Titelverteidiger und Turnierfavorit erneut den weiten Weg nach Landsberg - und bewiesen erneut, was man mit sechs Trainingseinheiten pro Woche eishockeytechnisch abrufen kann.

Die Türkheimer Celtics starteten aussichtsreich in das Turnier

Die Türkheimer schlugen sich wacker: Das Spiel gegen Miesbach war über weite Teile sehr ausgeglichen, ging aber dennoch mit 4:1 an die Oberbayern. Es folgten deutliche Niederlagen gegen Landshut (0:16) und Köln (0:25). In der Zwischenrunde trafen die Jung-Celtics auf die zweite Mannschaft des HC Landsberg und rechneten sich hier den ersten Sieg aus. Doch als die Türkheimer erkannten, dass sich die Landsberger für das Turnier mit einem kompletten Block Ausleihspieler aus Augsburg verstärkt hatten, schwanden die Hoffnungen darauf sehr schnell. Am Ende mussten sich der ESVT 3:13 geschlagen geben.

Auch der zweite Turniertag startete mit einer Niederlage: Gegen Schweinfurt verlor der ESVT mit 2:4. Im letzten Spiel der Zwischenrunde bekam es die Furtner/Demontis-Truppe mit den Young Dragons Herford (Nordrhein-Westfalen) zu tun. Die Türkheimer waren über weite Teile des Spiels die bessere und spielbestimmende Mannschaft - jedoch wurden auch hier wieder zahlreiche gute Chancen liegen gelassen. Am Ende stand eine erneut knappe 1:3-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Am Ende wird Türkheim als „fairste Mannschaft“ ausgezeichnet

So blieb schließlich das Spiel um Platz 15, in dem die Türkheimer auf Chemnitz trafen. Wieder verpassten es die Celtics, ihre Chancen zu nutzen. Chemnitz machte es besser und gewann - etwas zu hoch - mit 5:1. Bei der Siegerehrung aber gab es dann doch noch eine schöne Überraschung: Neben kleinen Pokalen und schönen Urkunden, welche jedes Kind als Erinnerung mit nach Hause nehmen durfte, wurden die kleinen Kelten von den teilnehmenden Mannschaften als „fairste Mannschaft des Turniers“ gewählt und durften den „Fair-Play-Pokal“ entgegennehmen.