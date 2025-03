Der ESV Türkheim will den Finaltraum am Leben erhalten

Nach der bitteren 3:4-Niederlage am vergangenen Sonntag im ersten Play-off-Halbfinalspiel des ESV Türkheim gegen den ERC Regen steht am Samstag das zweite Aufeinandertreffen beider Teams an. Spielbeginn ist um 19 Uhr im Regener Eissportzentrum. Für die Celtics ist ein Sieg dabei Pflicht, um den Traum vom Finaleinzug am Leben zu erhalten.

Eine Niederlage würde das Aus für Türkheim in der „Best-of-three“-Serie bedeuten. So weit wollen es die Celtics aber nicht kommen lassen. Im Hinspiel hat das Team von Trainer Bastian Hitzelberger gezeigt, dass man mit der „Gwoid vom Woid“, wie sich die Regener nennen, mindestens auf Augenhöhe ist. Nach einer 2:0-Führung hat man die Niederbayern zurück ins Spiel kommen lassen.

Der ERC Regen nutzte die Türkheimer Fehler gnadenlos aus

Die wenigen individuellen Fehler, die man in einem sonst recht guten Spiel gemacht hat, wurden direkt bestraft. Darin besteht die Qualität des ERC Regen. Allen voran die tschechischen Importspieler Michel, Nemec und Hermann, die allesamt jahrelang hochklassig gespielt hatten und ihren Eishockeyabend nun in Regen ausklingen lassen, lassen sich bei solchen Gastgeschenken wie im Hinspiel nicht zweimal bitten. Um sie herum hat sich eine Truppe gebildet, die aus weiteren routinierten Akteuren besteht und zudem mit einigen jungen Talenten gespickt ist. Letztere haben in Spiel eins allerdings wenig Eiszeit bekommen.

Icon Galerie 43 Bilder In der Eishockey-Bezirksliga sind die Türkheim Celtics mit einem Sieg in die Play-offs gestartet. Im ersten Spiel gegen den Münchner EK gelang ein 7:2-Heimsieg.

Beim ESV Türkheim hat man unter der Woche versucht, die Lehren aus dem Hinspiel zu ziehen und sich auf die bisher längste Auswärtsfahrt der Saison vorzubereiten. Mit einer effizienteren Chancenverwertung und mehr Konstanz im Defensivspiel wollen die Celtics am Samstag erfolgreich sein. Dass das kein leichtes Unterfangen werden wird, ist allen Beteiligten klar. Dennoch wird man alles dafür tun, um in einem wahrscheinlich gut gefüllten Regener Eissportzentrum zu gewinnen und ein Spiel drei zu erzwingen.

Ein mögliches drittes Spiel findet am Sonntag in Türkheim statt

Dieses würde direkt am nächsten Tag um 16.30 Uhr im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion stattfinden. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Auf die Unterstützung ihrer Fans können sich die Celtics am Samstag wieder verlassen, das steht schon im Vorfeld fest. Ein großer Teil an Türkheimer Schlachtenbummlern wird sich auf den Weg in den Bayerischen Wald machen und den ESVT unterstützen.

Türkheims Co-Trainer Dominik Demontis freut sich auf die anstehende Begegnung mit Regen: „Spiel eins war ein richtiger Kracher auf Augenhöhe vor einer beeindruckenden Kulisse unserer Fans. Mit Leidenschaft und Teamgeist wollen wir das dritte Spiel in Türkheim. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung in Regen!“