Der EV Bad Wörishofen hat sein „Endspiel“ im Halbfinale

Charly Schönberger, Trainer des EV Bad Wörishofen, war nach dem Spiel „überglücklich“. Kein Wunder, denn seine Mannschaft hat das zweite Spiel der Halbfinal-Serie gegen den EHC Mitterteich für sich entschieden. Dafür war vor allem eines notwendig: Geduld.

Die Ausgangslage war klar: Nach der Niederlage im ersten Duell mit dem EHC Mitterteich mussten die Wörishofer Wölfe das zweite Spiel der Halbfinalserie im eigenen Stadion gewinnen, um weiter vom Finaleinzug träumen zu können. Verlieren sie dieses Spiel, ist die Saison zu Ende.

Die Wörishofer Wölfe legen los, wie die Feuerwehr

Entsprechend legten die Wörishofer los und ließen die Gäste in den ersten Minuten kaum zur Entfaltung kommen. Sehr zur Freude ihres Trainers hielten sich die Wölfe an den Matchplan. „Die Jungs haben alles top umgesetzt, was wir vorhatten“, sagte Schönberger und meinte damit schnelles und lauffreudiges Hockey. Auch wollten die Wölfe den gegnerischen Torhüter Filip Grancarov nicht nur mit Schüssen eindecken, sondern auch immer einen Spieler vor die Nase setzen, der im Zweifel einen Schuss abfälschen könnte.

Höhepunkt des ersten Drittels: eine Keilerei vor dem Tor des EV Bad Wörishofen.

Dennoch waren nicht viele Torchancen im ersten Drittel zu sehen, hüben wie drüben. Höhepunkt des ersten Spielabschnitts war eine veritable Keilerei vor dem Wölfe-Tor, nach der Bad Wörishofens Jonas Schwarzfischer ebenso auf die Strafbank musste, wie Mitterteichs Sturmkante Marius Schmidt. Den Gästen merkte man die lange Anreise an, irgendwie kam der EHC Mitterteich nicht ins Rollen.

Mitterteichs Torhüter Grancarov ist eine Bank

Auch im zweiten Drittel sollten keine Tore fallen, Grancarov und auf der Gegenseite Dominik Held konnten nicht bezwungen werden. Und als auch noch in der zweiten Drittelpause der Puck beim mit 1000 Euro dotierten „Lucky Shot“ eines EVW-Fans das Tor verfehlte, musste man sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass diese Partie tatsächlich torlos ins Penaltyschießen gehen könnte.

Der EHC Mitterteich bejubelt die 1:0-Führung.

Das Schlussdrittel aber sollte alle rund 350 Zuschauer für das lange Warten entschädigen. Die Partie wurde intensiver, die Strafzeiten häuften sich. Und damit die Chance auf ein Überzahltor auf beiden Seiten. Den Anfang machten schließlich die Gäste: Lukas Zellner nutzte in der 52. Minute eine Überzahl zur Führung für den EHC Mitterteich.

Der EV Bad Wörishofen dreht den Rückstand noch

Doch der EV Bad Wörishofen legte noch einmal eine Schippe drauf. Als die Wölfe ihrerseits in Überzahl spielten, war es eine Energieleistung von Fabian Staib, der einmal das Tor Grancarovs umkurvte und dann den Puck aus spitzem Winkel unter die Latte schlenzte (55.). Und es kam noch besser. In der 59. Spielminute setzte sich Leo Schurr auf der linken Seite durch, passte den Puck vors Tor, wo sich Franz Schmidt nicht lange bitten ließ und zum 2:1 traf. In der Schlussminute nahm Mitterteich seinen Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis, doch es sollte beim knappen Wölfe-Sieg bleiben.

„Die Mannschaft hat saugut gearbeitet. Jeder hat gekämpft und alles gegeben“, war Schönberger nach der Schlusssirene stolz auf sein Team. Nun geht es am Sonntag erneut nach Mitterteich, wo das entscheidende dritte Spiel über den Finaleinzug stattfindet. Ob Patrick Münch dabei sein kann, ist noch fraglich. Der EVW-Kapitän musste im zweiten Drittel vom Eis, nachdem er einen Schuss von Teamkollege Michael Schejbal in die Kniekehle bekommen hatte.