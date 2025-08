FC Bad Wörishofen empfängt den Landesliga-Absteiger

Die erste „englische Woche“ der neuen Bezirksligasaison beschert dem FC Bad Wörishofen gleich einen schweren Gegner: Zu Gast ist der Landesliga-Absteiger VfL Kaufering. Wenige Kilometer weiter kämpft der Kreisklassist SG Kirchdorf/Rammingen um den Einzug in die nächste Pokalrunde.

Mit dem Saisonstart kann der FC Bad Wörishofen bisher zufrieden sein: Einem torlosen Remis gegen den Landesliga-Absteiger TV Erkheim folgte ein 1:0-Auswärtssieg beim TSV Babenhausen. Die Defensive ist dabei das Prunkstück der Kneippstädter. Als eine von drei Mannschaften ist der FCW noch ohne Gegentor.

Die Abwehr des FC Bad Wörishofen steht vor der nächsten harte Probe

Die Abwehr wird am Mittwoch im Heimspiel gegen den zweiten Landesliga-Absteiger VfL Kaufering erneut auf eine harte Probe gestellt. Denn die Gäste haben mit Manuel Detmar und Niklas Neuhaus ein äußerst treffsicheres Sturmduo. Detmar kam in der vergangenen Landesligasaison auf zwölf Tore in 28 Einsätzen, Neuhaus traf 16 Mal in 32 Spielen.

Diese beiden Stürmer auszuschalten, wird die Hauptaufgabe der Bad Wörishofer Defensive sein. Dass sie das kann, hat sie in Babenhausen bewiesen. Dank einer „absolut geschlossener Mannschaftsleistung“, wie es Spielertrainer Ackermann sagte, habe man in Babenhausen einen verdienten Sieg gefeiert. Mit nun vier Punkten aus zwei Spielen und bislang noch einer sauberen Weste was Gegentore angeht, können die Kneippstädter optimistisch in die Partie gegen den VfL Kaufering gehen.

„Das wird das nächste Brett“, warnte Ackermann unmittelbar nach dem Babenhausen-Spiel vor dem Landesliga-Absteiger, der zuletzt zwangsweise spielfrei war: Das Duell beim Mit-Absteiger TV Erkheim war am Wochenende wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

Die SG Kirchdorf/Rammingen will in die nächste Pokalrunde einziehen

Nicht um Punkte, sondern vielmehr um das schlichte Weiterkommen geht es wenige Kilometer westlich. In Kirchdorf empfängt die SG Kirchdorf/Rammingen in der vierten Runde des Allgäuer Kreispokals den SV Lachen. Um 18.30 Uhr erfolgt in Kirchdorf der Anpfiff zum Duell des Kreisklassisten und des Kreisliga-Aufsteigers aus Lachen.

Die Mannschaft von Trainer Michael Scherer ist der einzige noch verbliebene Klub aus der Region in der diesjährigen Pokalsaison. Möglicherweise aber auch einer, der das Zeug hat, eine Pokal-Überraschung zu werden. „Ich sehe es als Generalprobe gegen einen guten Gegner, bevor die Runde losgeht“, sagt Scherer. „Natürlich wollen wir auch gerne weiterkommen“, schiebt er hinterher.

Gegner SV Lachen ist im Sommer in die Kreisliga aufgestiegen

Den SV Lachen schätzt er als spielstarke Mannschaft ein, „die nicht umsonst souverän in die Kreisliga aufgestiegen ist“. Auch für den SV Lachen sei es die Generalprobe vor dem Saisonstart. „Da werden sich einige Spieler noch zeigen wollen“, glaubt Scherer. Entsprechend erwartet er ein interessantes Spiel.

Im verbleibenden Teilnehmerfeld ist nur A-Klassist FC Thingau noch „kleiner“ als die SG Kirchdorf/Rammingen. Und der spielt gegen den Kreisklassisten SV Bidingen. Alle anderen Teams, die noch dabei sind, spielen in der Kreis- oder Bezirksliga. Wobei die drei Bezirksligisten FC Thalhofen, SV Egg und SVO Germaringen in der vierten Runde spielfrei sind, da sie gleichzeitig in der Liga ran müssen.