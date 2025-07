Da war es nur noch einer: Nach dem Abstieg des TSV Kammlach in der Relegation und dem verpassten möglichen Aufstieg des SV Oberegg – ebenfalls in der Relegation – spielt mit dem FC Bad Wörishofen nur noch eine Mannschaft in der Bezirksliga Süd. Das Ziel ist dabei das gleiche wie in der Vorsaison.

