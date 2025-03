Der Schützengau Türkheim ehrt verdiente Schützen

Eines war vor der Generalversammlung des Schützengaues Türkheim schon klar: Am Gauvorstand wird sich nichts ändern. Turnusgemäße Neuwahlen standen in Dorschhausen nicht an. So wird Anton Egger auch in Zukunft als 1. Gauschützenmeister fungieren.

In seiner Funktion als Oberhaupt des Schützengaues blickte Egger auf ein ruhiges Schützenjahr zurück. Höhepunkte seien der Bezirksschützentag in Dillingen, die Bezirkssportlerehrung in Maierhöfen, die 100-Jahr-Feiern des Gaues Ottobeuren und des Schützenvereins Frohsinn Edelweiß Oberneufnach, der Bayerische Schützentag in Weiden und das Oktoberfestlandesschießen gewesen. Nicht zuletzt, weil man mit Helmut Trommer von Edelweiß Zaisertshofen den Landesvizekönig mit dem Luftgewehr stellte.

Auch die weiteren Gaufunktionäre ließen das Sportjahr Revue passieren, berichteten von Erfolgen im Rundenwettkampf, bei überregionalen Meisterschaften und auch der Schützen-Nachwuchs gab Anlass zum optimistischen Ausblick. So habe man aufgrund der Mannschaftsmeldungen in diesem Jahr eine zusätzliche Klasse (C-Klasse) im Rundenwettkampf melden können, meinte Gaujugendleiter Jonas Scharpf.

Entschieden wurden auf der Versammlung einige Terminvergaben. So findet die nächste Gaugeneralversammlung am 12. März in Siebnach statt. Die Gauarbeitstagung 2026 wird in Türkheim-Bahnhof abgehalten.

Schließlich wurden auf der Gaugeneralversammlung wieder zahlreiche Schützinnen und Schützen vom stellvertretenden Gauschützenmeister Robert Kausch geehrt:

Gauverdienstnadel: Elena McGarry (Amberg), Peter Eisebraun (Buchloe)

Bezirks-Ehrennadel für treue Mitarbeit: Thomas Fischer (Honsolgen), Margit Mang (Mittelneufnach), Stefan Bonk (Oberneufnach)

Bezirks-Verdienstnadel in Silber: Markus Sailer (Könghausen), Thomas Hartel (Markt Wald)

Bezirks-Ehrennadel in Gold: Anton Magg (Immelstetten), Jürgen Greisel (Tussenhausen)

BSSB-Ehrennadel klein Rot: Josef Blum (Rammingen), Albert Lutzenberger (Stockheim), Konrad Hölzle (Stockheim)

DSB-Ehrennadel in Gold: Reinhold Sirch (Derndorf)