Ski alpin: Mindelheim hat zwei neue Stadtmeister

Ungewohnt früh im Jahr richtete der Ski-Club Mindelheim Anfang Februar die Mindelheimer Stadtmeisterschaft sowie das Rennen um den ASV-Kreiscup Memmingen-Unterallgäu aus. Bei den beiden Rennen in Grasgehren waren insgesamt 101 Skirennläufer und Skirennläuferinnen an den Start gegangen.

Die Piste präsentierte sich bei beiden Rennen in gutem Zustand, was auch dem bedeckten Himmel zu verdanken war. Zu Beginn des Renntags wurde das zweite Rennen im Rahmen der Kreiscup-Serie ausgetragen. Das erste Rennen hatte der TSV Dietmannsried ausgerichtet, das dritte Rennen findet am kommenden Sonntag, 16. Februar, unter der Regie des SSV Markt Rettenbach statt. Das vierte und letzte Rennen in dieser Serie richtet dann die RG Burig Mindelheim am 22. März aus.

Von 101 Startern kommen 93 Fahrer ins Ziel

Mit 112 gemeldeten Teilnehmern war die Teilnehmerzahl etwas höher als im vergangenen Jahr, allerdings waren dann tatsächlich nur 101 Teilnehmer am Start, von denen 93 in die Wertung kamen. Der Kurs war flüssig und schnell gesteckt, sodass auf der etwa 850 Meter langen Abfahrt etliche Laufzeiten von unter 40 Sekunden erreicht wurden. Tagesbestzeit bei den Mädchen bzw. Damen fuhr Leni Brunner vom TSV Altusried in 35,54 Sekunden in der Damen-Altersklasse, vor Sanni Müller (U18) von der RG Burig Mindelheim in 36,27 Sekunden und Pia Holzheu (U14) ebenfalls RG Burig in 36,96 Sekunden.

Der SC Mindelheim richtete in Grasgehren zunächst das zweite Rennen um den Kreiscup aus.

Bei den Buben bzw. Herren hieß der Sieger wie im Vorjahr Finn Kulle (U18) vom SSV Markt Rettenbach in 35,24 Sekunden, gefolgt von Nico Vetter (Herren) TSV Altusried in 35,61 Sekunden und Oliver Passig (Herren) ebenfalls TSV Altusried in 35,78 Sekunden.

Sanni Müller holt sich den zweiten Sieg an diesem Renntag

An der Mindelheimer Stadtmeisterschaft, die im Anschluss ausgefahren wurde, nahmen 56 Skifahrer im Alter von 6 bis 67 Jahren teil. Nachdem es keine Stürze und nur einen Torfehler gegeben hatte, kamen 55 Läuferinnen und Läufer in die Wertung. Etliche von ihnen nahmen jetzt die Piste schon zum zweiten Mal an diesem Tag in Angriff und versuchten dabei, ihre Zeiten vom Vormittag noch zu toppen, was allerdings nicht ganz einfach war, da der Schnee nun doch etwas weicher geworden war.

An der Mindelheimer Stadtmeisterschaft nahmen 57 Starter teil.

Den Titel bei den Mädchen bzw. Damen holte sich in der Zeit von 36,09 Sekunden Sanni Müller (U18), vor Lina Milhard (U16) in 36,11 Sekunden und Pia Holzheu (U14) in 37,50 Sekunden. Bei den Buben bzw. Herren wurde Kilian Gutleber (Herren) Stadtmeister in der Zeit von 36,62 Sekunden, vor seinem Bruder Pirmin (Herren, 37,41 Sekunden) und Jakob Dausch (Herren, 37,43 Sekunden).