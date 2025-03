Wie im Hinspiel: Der TSV Kammlach und der TSV Bobingen trennen sich unentschieden

Führung, Rückstand, Ausgleich: Mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete das schnelle und packende Bezirksligaspiel zwischen dem TSV Kammlach und dem TSV Bobingen. Für den TSV Kammlach ist es ein wichtiger, weil nicht unbedingt erwarteter Punkt.

Ohne Abtasten waren mit dem Anpfiff beide Mannschaften in der Partie und spielten munter nach vorn. In der 24. Minute legte Peter Müller den Ball aus zentraler Position an seinem Gegenspieler vorbei, setzte nach und schob ihn flach zur 1:0-Führung ins linke Torwarteck. Die Bobinger machten unbeeindruckt weiter, spielten zügig und rotierten viel. In der 35. Minute konnte die Kammlacher Defensive die erste gefährliche Torchance Bobingens durch Nicolas Prestel gerade noch zur Ecke klären.

Bobingen geht per Doppelschlag in Führung

Kurz vor der Halbzeit folgte dann der Doppelschlag und es stand plötzlich 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft: Serhat Fidan flankte von rechts nach innen, der Ball wurde immer länger und prallte schließlich vom Innenpfosten zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Beim Führungstreffer für die Gastmannschaft liefen drei Abwehrspieler, ohne den Gegner zu attackieren, im Strafraum nebenher und Filip Marjanovic durfte den Ball halbhoch ins rechte Eck zur Gästeführung schlenzen.

Die Gäste kamen dann auch frischer aus der Kabine und hatten gleich zwei Chancen zum Führungsausbau. Mit seinem Schuss aus 20 Metern, der knapp am Tor vorbeiging, rüttelte Kammlachs Patrick Funk seine Mitspieler auf und die waren fortan wieder auf Augenhöhe im Spiel. Es ging hin und her, läuferisch und kämpferisch agierten die Teams gleichermaßen unnachgiebig, und es dauerte bis zur 82. Minute, ehe Fabian Reth per Freistoß von der Strafraumgrenze den verdienten Ausgleich zum 2:2 für den TSV Kammlach erzielte. Das war zugleich auch der Endstand.

Der FC Bad Wörishofen zieht heute nach

Am Mittwochabend ist der FC Bad Wörishofen in der Bezirksliga im Einsatz. Die Bilanz des FC Bad Wörishofen nach der Winterpause sieht alles andere als rosig aus: Zwei Punktspiele hatte der Bezirksligist bislang, beide gingen verloren. Nun steht das Nachholspiel gegen den FC Wiggensbach an. Gegen den Tabellensiebten steht der FC Bad Wörishofen, der als Zwölfter nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, unter Druck. Die Allgäuer sind nach der Winterpause mit einer überraschenden 0:1-Niederlage gegen den TSV Babenhausen gestartet, dürften in Bad Wörishofen aber dennoch die Favoritenrolle innehaben. Spielbeginn im Stadion am Unteren Hart ist um 19 Uhr.

Der SV Oberegg will ins Kreispokal-Finale einziehen

Sechs Jahre sind es nun her, dass der SV Oberegg ins Kreispokalfinale eingezogen ist – und dann das Endspiel gegen den TSV Buching/Trauchgau auch mit 3:1 gewonnen hat. Der Lohn des Erfolgs damals: In der darauffolgenden Spielzeit durfte der SV Oberegg in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals den damaligen Regionalligisten Türk Gücü München empfangen. In dieser Saison steht der SVO erneut vor dem Finaleinzug. Letzte Hürde vor dem Endspiel ist am Mittwochabend der Kreisklassist FC Viktoria Buxheim. Um 19 Uhr steigt das Halbfinale in Buxheim. Die Favoritenrolle liegt beim derzeitigen Tabellenzweiten der Kreisliga Allgäu Nord. Doch der SV Oberegg weiß um die Gefährlichkeit eines vermeintlichen Underdogs. Denn die Buxheimer, die vergangene Saison aus der Kreisliga abgestiegen sind, belegen aktuell den vierten Platz in der Kreisklasse Allgäu 1 und haben nur vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. In der Pokalsaison haben die Buxheimer mit der DJK Ost Memmingen und dem FC Hawangen bereits zwei Kreisligisten ausgeschaltet.