Junge Mehrkämpfer zeigen in Türkheim ihr Können

Das Herz der Leichtathletik-Region schlägt in Türkheim: Bei strahlendem Sommerwetter nahmen kürzlich über 200 Nachwuchsathleten und -athletinnen im Stadion des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim am großen Leichtathletik-Wochenende des TV Türkheim teil.

Am Samstag standen zunächst die Vier-Kampf-Entscheidungen an. Hierbei setzten sich in den jeweiligen Altersklassen folgende Athleten durch:

M15: Lorenz Hiebeler (TSV Oberstaufen)

M12: Ruben Obert (TV Türkheim)

W15: Katarina Stablovic (DJK Memmingen)

W14: Laura Pfannenstiel (TV Mindelheim)

W13: Klara Maria Kreuzer (TV Kaufbeuren)

W12: Marie Veronique Biagui (TV Türkheim)

In der Teamwertung der Altersklasse W12/13 holte sich der TV Türkheim vor dem TSV Wiggensbach den Sieg.

Der sportliche Höhepunkt des zweitägigen Leichtathletik-Events waren die Allgäuer Mehrkampfmeisterschaften am Sonntag. In den Altersklassen U8 bis U12 sorgten spannende Mehrkämpfe und ein stimmungsvoller Stadion-Crosslauf für Begeisterung auf den Rängen. Letzterer setzte den Schlusspunkt hinter einem rundum gelungenen Wettkampf-Wochenende, das von den Trainern und Funktionären des TV Türkheim zusammen mit Eltern, Helfern und Sponsoren perfekt organisiert worden war.

Die Athleten der U12 beim Sprint. Foto: Jens Schäfer

Der jüngere Leichtathletik-Nachwuchs zeigte am Sonntag im Vier- und Fünfkampf beeindruckende Leistungen. Die Ergebnisse im Überblick:

M8: Lukas Eisenbach (TSV Oberreitnau) vor Timo Meyer (TV Türkheim)

W8: Verena Trinkwalder (TV Kaufbeuren) vor Anna Jobst (TV Türkheim)

M9: Stian Rebbe (TV Türkheim) vor Jonah Danzinger (TV Kaufbeuren)

W9: Tatiana Pavelkova (TV Kaufbeuren) vor Stella Obert (TV Türkheim)

M10: Ludwig Epple (TSV Tutzing) vor Elias Kerler (TV Türkheim)

W10: Sophie Tanner (TV Kaufbeuren) vor Alisa Hofer (TSV Durach)

M11: Jakob Danzinger (TV Kaufbeuren) vor Emil Schäfer (TV Türkheim)

W11: Lara Beck (TSV Durach) vor Amelie Neiderer (TV Türkheim)

Im U8-Teamwettbewerb überzeugten die Turbo Tiger aus Durach, die sich knapp vor den Hasen aus Türkheim durchsetzen konnten. (mz)