Der Mindelheimer Verein Spomio erhält die Silberdistel

Sport und Spiel mit und ohne Handicap - dafür steht der Verein Spomio in Mindelheim. Seit 2008 kümmert sich der Verein unter seinem Gründer und Vorsitzenden Hermann Haggenmüller rührend um Kinder und auch Erwachsene mit Behinderung. Sport - und Schwimmstunden, Wanderungen und Ausflüge - all das gibt das Jahresprogramm des Vereins seit nunmehr 17 Jahren her. Dieses Engagement wurde im Januar von der Augsburger Allgemeinen mit der Silberdistel ausgezeichnet. Die Übergabe erfolgte nun im Rahmen einer Faschings-Sportstunde des Vereins in Mindelheim. Dabei tummelten sich Piraten, Polizistinnen, Cheerleader oder Elfen zu Faschingsmusik in der SFZ-Turnhalle und ließen sich Krapfen schmecken. MZ-Sportredakteur Axel Schmidt überreichte während dieser Sportstunde die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen an den Vereinsvorsitzenden Hermann Haggenmüller. „Wir bekommen jedes Jahr eine Postkarte vom Sommerausflug des Vereins in die Redaktion“, sagte Schmidt. „Was hier seit Jahren für die beeinträchtigten Kinder und auch deren Eltern geleistet wird, verdient diese Anerkennung.“

