Für die TTF Bad Wörishofen wird es langsam eng

Das Abstiegsgespenst steht neben der Platte: Die beiden Tischtennis-Mannschaften der TTF Bad Wörishofen kämpfen in der Bezirksoberliga und der Bezirksliga um den Klassenerhalt. Zumindest eines der beiden Teams kann einen wichtigen Sieg feiern.

Bezirksoberliga, Männer Die TTF Bad Wörishofen mussten sich, wie bereits im Hinspiel, dem TSV Durach mit 3:7 geschlagen geben. In den Doppeln gelang ein besserer Start als sonst, da hier ein 1:1 erzielt wurde, bei dem die Paarung Müller/Müller nach fünf nervenaufreibenden Sätzen mit 3:2 siegte.

In den Einzeln zeigten die Bad Wörishofener jedoch großen Kampfgeist, konnten aber oftmals nicht an ihre Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen. Horst Müller präsentierte sich in bestechender Form und entschied sowohl sein erstes als auch sein zweites Einzel mit starken Angriffsschlägen und sehenswerten Blockballwechseln für sich. Seine Teamkollegen gingen jedoch allesamt leer aus. Xaver Eschenlohr kämpfte sich nach zweimaligem 0:2-Satzrückstand hervorragend auf 2:2 zurück, verlor dann aber im fünften Satz. Für Daniel Müller und Karl Deeg gab es dagegen keinen einzigen Satzgewinn zu verzeichnen. Die TTF Bad Wörishofen müssen nun in den kommenden Partien Punkte sammeln, um in der Bezirksoberliga zu bestehen.

Bezirksligagruppe 2 Ost, Männer Die zweite Mannschaft des TTF Bad Wörishofen musste mit nur einem Stammspieler als Tabellenletzter gegen die SpVgg Langerringen antreten. Die Wörishofer entwickelten trotzdem einen enormen Siegeswillen und konnten sich völlig überraschend deutlich mit 7:3 durchsetzen.

Die Anfangsdoppel verliefen noch planmäßig mit einem 3:1 Sieg von Beierl/Simon gegen Schindele/Josties und einer 0:3-Niederlage der Paarung Wagner/Steil gegen das Spitzendoppel der Gäste Bebst/Kienle. Doch danach gewann Alois Beierl, der als einziger Stammspieler angetretene Mannschaftsführer, in einem aggressiv geführten Angriffsspiel gegen Kienle mit 3:1.

In der Folge verlor Markus Simon im zweiten Spitzenspiel nach hartem Kampf äußerst knapp mit 2:3 gegen Bebst, doch die beiden Ersatzspieler im zweiten Paarkreuz, Leon Wagner und Lorenz Steil, gaben mit jeweils 3:0 keinen einzigen Satz gegen Schindele und Josties ab. So stand es nach dem ersten Durchgang 4:2 für die Wörishofer, als Beierl in einem hochklassigen Spitzenspiel dem favorisierten Bebst eine knappe 3:2-Niederlage beibringen und den nächsten Punkt für die Tischtennisfreunde sichern konnte.

Kienle verkürzte dann mit einem 3:0-Sieg gegen Simon auf 3:5, doch das zweite Paarkreuz der Wörishofer mit Wagner und Steil zeigte sich auch im zweiten Durchgang von seiner besten Seite und sorgte mit zwei deutlichen Siegen für den überraschend klaren 7:3-Endstand. (ttf)