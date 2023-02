Schießsport

vor 17 Min.

Bundesliga-Finale: Zwei Unterallgäuer Schützen kämpfen um den Titel

Plus Florian Krumm und seine Teamkollegen vom SV Pfeil Vöhringen haben die deutsche Meisterschaft im Blick. Das Finalturnier findet in der Ratiopharm Arena in Neu Ulm statt.

Von Axel Schmidt

Das Kribbeln beginnt langsam bei Florian Krumm. Nicht etwa aus Nervosität, vielmehr ist es die Vorfreude auf das, was ihn und seine Schützenkollegen am Wochenende in Neu-Ulm erwartet: ein Bundesligafinale in der Ratiopharm Arena.ein Bundesligafinale in der Ratiopharm Arena. Und mitten drin: der Dirlewanger Luftgewehrschütze Florian Krumm.

