Der TSV Bad Wörishofen richtet die bayerische Meisterschaft im Discgolf aus

Beste Stimmung, hochklassiger Sport und Spannung bis zum letzten Putt: Die 4. Bayerische Discgolf-Meisterschaft, ausgerichtet von den Wörishofer Kettarüttlern des TSV Bad Wörishofen, war ein voller Erfolg. Zwei Tage lang drehte sich auf dem Parcours im Ostpark alles um Zielsicherheit, Wurftechnik – und den begehrten Titel des bayerischen Meisters 2025.

Insgesamt 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Bayern waren angereist, um sich auf dem technisch anspruchsvollen 18-Bahnen-Parcours der Kneippstadt zu messen. Die Bedingungen waren nahezu ideal: trockenes Wetter, wenig Wind und eine Top-Vorbereitung des Parcours sorgten für faire und spannende Runden.

Die Meisterschaft ist auch atmosphärisch ein Highlight

Die Wörishofer Kettarüttler bewiesen erneut ihre organisatorische Klasse. Vom Aufbau über das Scoring bis zur Verpflegung lief alles reibungslos. Die Meisterschaft war nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch ein Highlight. „Wir sind stolz, dass wir mit unserem Team zeigen konnten, wie attraktiv und interessant Discgolf für Spieler und Zuschauer gleichermaßen ist,“ zog Abteilungsleiter Thomas Schmid zufrieden Bilanz.

Auch sportlich konnten sich die Wörishofer Kettarüttler sehen lassen, drei Vereinsmitglieder schaffte es bis ins Finale und belegte am Ende starke vordere Plätze.

In der Division Master 40 fällt die Entscheidung erst im Stechen

Besonders spannend wurde es am Sonntagnachmittag in der Division Master 40, wo die Entscheidung um Platz eins erst im Stechen nach der dritten Bahn fiel. Mit beeindruckender Konstanz setzte sich schließlich Christian Oswald von den Bavarian Airhawks gegen Lorenz Schneider von DG München durch und sicherte sich den Titel.

Die „Medaillen" für die drei Erstplatzierten orientierten sich am Sportgerät: einer Frisbee-Scheibe. Foto: Thomas Schmid

In den weiteren Divisionen konnten sich in die Siegerlisten eintragen: Valentin Reitemann (Schiebe Dretzer Gunzesried) bei den Junioren, Sophie Rossteuscher (DG München) Damen, Patricia Rodewald (DG München) Damen Master 40, Henning von Bandemer (Bavarian Airhawks) Herren Master 50 und Rudolf Haag (DG München) bei den Herren Master 60. In der Division Herren Master 70 ging der Titel an „Legende“ Anton Abrell von den Schiebe Dretzern Gunzesried.

Mit 31 Würfen unter Par erspielte sich Ömer Göcer von den Bavarian Airhawks den Titel des Bayerischen Meisters 2025 in der Division Open.

Bürgermeister Stefan Welzel nimmt die Siegerehrung vor

Bei der feierlichen Siegerehrung am Sonntagnachmittag überreichte Bürgermeister Stefan Welzel die Pokale und fand dabei lobende Worte für das Engagement der Sportlerinnen und Sportler wie auch der ehrenamtlichen Helfer: „Diese Meisterschaft zeigt, wie viel Begeisterung, Gemeinschaft und sportlicher Ehrgeiz in unserer Stadt stecken. Ich bin beeindruckt von der Atmosphäre und dem Einsatz. Der TSV Bad Wörishofen kann stolz auf seine Kettarüttler sein.“

Die „Kettarüttler" des TSV Bad Wörishofen waren hervorragende Gastgeber. Foto: Thomas Schmid

Mit dem erfolgreichen Turnier in Bad Wörishofen haben sich die Wörishofer Kettarüttler einmal mehr als Aushängeschild der bayerischen Discgolf-Szene präsentiert. Die Vorfreude auf die Kettarüttler-Turniere im kommenden Jahr ist unter den Teilnehmern bereits spürbar.

Wer Discgolf selbst einmal ausprobieren möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Egal, ob jung oder alt, sportlich oder neugierig – jeder ist willkommen. Leihscheiben sind vorhanden, Vorkenntnisse nicht erforderlich. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Website www.discgolf-bw.de der Wörishofer Kettarüttler. (mz)