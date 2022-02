Eishockey

vor 17 Min.

Beim ESV Kaufbeuren sind (fast) alle zufrieden

Plus Beim 7:1-Sieg gegen Kassel überzeugt der neue Torwart. Doch für ihn muss einer der Kontingentspieler die Partie von der Tribüne aus verfolgen.

Von Manuel Weis

Es ist im Eishockey oft nicht anders als im echten Leben. Zwischen Trauerstimmung und Friede, Freude, Eierkuchen liegen mitunter nur Tage. Am Samstagabend jedenfalls ließen sich die Spieler des ESV Kaufbeuren nach ihrem 7:1-Kantersieg gegen die Kassel Huskies ausgiebig von der Fankurve feiern. Hängende Köpfe, wie etwa bei der 1:7-Niederlage in der Lausitz am vorherigen Wochenende, wichen strahlenden Gesichtern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen