Eishockey

vor 17 Min.

Beim ESV Kaufbeuren spielt jetzt der Rechenschieber mit

Plus Nach dem 5:1-Sieg in Bad Tölz klettert der ESV Kaufbeuren in der DEL2 auf Platz acht. Warum dieser Platz für die anstehenden Pre-Play-offs so wichtig ist.

Von Manuel Weis

Mit einem 5:1 im Nachholspiel bei den Tölzer Löwen hat Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren am Dienstagabend seine Erfolgsserie mit dem dritten Sieg hintereinander fortgesetzt. Dabei bogen die Wertachstädter vor gerade einmal 1000 Zuschauern in Bad Tölz erst ab dem zweiten Drittel auf die Siegerstraße ein.

