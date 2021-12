Eishockey

17:22 Uhr

Dämpfer für den ESV Türkheim: Zweite Niederlage in Folge

Plus Der ESV Türkheim verliert das zweite Spiel in Folge. Was beim Auftritt in Memmingen schiefgelaufen ist.

Durch die deutliche 3:8-Niederlage beim HC Maustadt in Memmingen hat der ESV Türkheim im Kampf um die Play-off-Plätze in der Eishockey-Bezirksliga erst einmal einen herben Dämpfer kassiert. Im fünften Spiel war dies die zweite Niederlage.

