Eishockey

16:20 Uhr

Das Heimrecht ist dem ESV Kaufbeuren in den Play-offs sicher

Plus Mit einem 5:3-Sieg in Selb hat sich DEL2-Klub ESV Kaufbeuren das Heimrecht für die anstehenden Play-offs gesichert. Wieder spielte ein Akteur eine entscheidende Rolle.

Von Manuel Weis

Mit einem 5:3-Sieg am Sonntag hat sich der ESV Kaufbeuren das Heimrecht in den DEL2-Play-offs gesichert. Weil die Joker am Freitag sehr knapp mit 3:4 gegen Dresden verloren hatten, ist Platz zwei oder drei aber noch nicht ganz sicher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

