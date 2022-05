Den Memminger Indians geht im Finale die Luft aus

In der vierten Partie endet für den ECDC Memmingen mit der dritten Niederlage das Rennen um die deutsche Oberliga-Meisterschaft.

In einem waren sich viele der Anwesenden am Freitagabend einig: Heute war der Eishockey-Gott kein Indianer. Die Indians des ECDC Memmingen kassierten in Spiel 4 in Regensburg eine 1:4 (1:1; 0:2; 0:1)-Niederlage – die dritte und damit entscheidende in der „Best-of-Five“-Finalserie der Oberliga-Play-offs gegen die Eisbären aus der Oberpfalz. Und während bei den Domstädtern Freudentränen über Meisterschaft und DEL-2-Aufstieg flossen, brachen die Dämme bei vielen Allgäuern ob der Enttäuschung über den verpassten Titel und den Aufstieg in die DEL 2.

„Die Chancen wären da gewesen“, resümierte etwa der Memminger Trainer Sergej Waßmiller. Und in der Tat: Diverse Versuche verfehlten das Tor knapp, drei Mal rettete Aluminium für die Donau-Städter, Memmingen vergab einen Penalty und das Powerplay sorgte nicht für die gewohnte Gefahr.

Memmingens Trainer sah die Regensburger "frischer"

Warum es ausgerechnet in der entscheidenden Partie nicht richtig klappen wollte? „Regensburg war frischer“, nannte Waßmiller als Hauptgrund. „Ansonsten hätte jedes Spiel auch andersherum ausgehen können. Aber ich bin stolz und happy, wir haben alles gegeben.“

Hätte ihm vor der Saison jemand gesagt, dass die Indians erst in der Endspiel-Serie ausscheiden würden, hätte Waßmiller das „sofort unterschrieben. Niemand hat uns das zugetraut.“ Der Sportliche Leiter der Indians, Sven Müller, stimmt zu: „Eine überragende Saison von uns! Auch ich bin absolut stolz. Dass wir in dieser brutal starken Liga bis ins Finale kommen und dort auch noch vier Spiele auf Augenhöhe mithalten, ist Wahnsinn.“ Das Team habe gezeigt, was in ihm stecke.

Die Memminger spielten eine herausragende Runde

Und das schon während der Hauptrunde: Nach 41 Partien fehlte ein Punkt auf Süd-Meister Weiden. Bis zum Start der Play-offs blieben die Allgäuer gar 21 Mal in Serie nach regulärer Spielzeit ungeschlagen (19 Siege). Im Achtelfinale machten die Indians kurzen Prozess mit den Miners aus Herne: Mit 22:6 Toren und drei Erfolgen am Stück, einem sogenannten Sweep, wurde das Team aus Nordrhein-Westfalen in die Sommerpause geschickt. In der zweiten Runde eliminierte der ECDC das Top-Team aus dem niederländischen Tilburg: Drei Siege in Folge, der nächste Sweep – zweimal davon mussten die Allgäuer aber in die Verlängerung.

Video: SID

Es folgte für Müller der Knackpunkt: Gewannen die Memminger die ersten beiden Halbfinals gegen Hannover Indians, verspielten sie in der dritten Partie eine 4:0-Führung und verloren in Overtime. Müller sagt: „Das war für uns der Genickbruch. Die Spiele vier und fünf haben viel Kraft gekostet. Aufgrund des Zwei-Tage-Rhythmus’ war dann keine Pause mehr – im Finale hat uns ein bisschen die Energie gefehlt.“

Eine ausgeglichene Finalserie findet einen würdigen Sieger

Das sah auch Waßmiller so: Die Spiele gegen die Oberpfälzer seien ausgeglichen gewesen, letztlich sei deren Erfolg aber verdient. Für Müller ist klar: „Bei mir überwiegen Stolz und Freude über eine solch tolle Saison: Vizemeister der Oberliga – das ist eine grandiose Leistung.“ Und die Fans? Die sehen es ähnlich: Nach Spielende und Siegerehrung in Regensburg feierten sie ihr Team noch lange lautstark. Waßmiller hat das beeindruckt: „Das hat uns nach der Niederlage gut getan. Großes Kompliment, das war ein ganz besonderes Erlebnis.“