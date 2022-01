Der ECDC Memmingen schießt den EV Füssen aus der Halle

Plus Im Oberliga-Derby zeigen die Memminger Indians dem EV Füssen deutlich die Grenzen auf. Dabei hatte der Altmeister das erste Duell in dieser Saison gewinnen können.

„Hüh-ner-berg! Hüh-ner-berg!“ Lautstark verabschiedeten die Fans des ECDC Memmingen die Gäste vom EV Füssen. Die Sprechchöre sollten den Ostallgäuern nochmals verdeutlichen, wo sie gerade untergegangen waren.