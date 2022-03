Eishockey

vor 18 Min.

Der ECDC Memmingen steht erstmals im Viertelfinale

Die Messe ist gelesen: Der ECDC Memmingen (rote Trikots) gewann auch das dritte Achtelfinalspiel gegen die Herne Miners und zieht damit erstmals in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale ein.

Plus Der ECDC Memmingen fegt die Herne Miners vom Eis und steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Play-off-Viertelfinale. Der Gegner steht noch aus.

Von Manfred Jörg

Sie haben es geschafft! Die Memminger Indians stehen zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Vereinsgeschichte im Play-off-Viertelfinale der Eishockey-Oberliga. Nach einem 10:3-Heimsieg und einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung in Herne ließ der ECDC Memmingen im dritten Spiel des Achtelfinales ein 8:0 (2:0; 1:0; 5:0) folgen. Damit ging die „Best-of-five“-Serie klar mit 3:0 an Memmingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen