Eishockey

vor 1 Min.

Der ECDC Memmingen verliert das dritte Finalspiel

Nach zehn Minuten erzielten die Eisbären aus Regensburg (weiße Trikots) in dieser Szene die 1:0-Führung im dritten Spiel der Finalserie. Der ECDC Memmingen kam zwar wenig später zum Ausgleich, doch in der Verlängerung trafen erneut die Regensburger zum entscheidenden 2:1.

Plus Auch das dritte Spiel in der Oberliga-Finalserie ist ausgeglichen. Am Ende jubeln die Eisbären Regensburg. Nun sind die Memminger unter Zugzwang.

Von Manfred Jörg

Einen schier unglaublichen Schlagabtausch lieferten sich am Dienstagabend die Memminger Indians und die Eisbären aus Regensburg: Wie im ersten Spiel musste auch in der dramatischen dritten Partie um die deutsche Oberliga-Meisterschaft die Verlängerung über den Sieger entscheiden. Und das waren die Regensburger. Sie entschieden einen Eishockey-Kampf, der auf Biegen und Brechen geführt wurde, vor erneut ausverkauftem Haus mit 2:1 (1:1; 0:0; 0:0; 1:0) nach Verlängerung zu ihren Gunsten. Der entscheidende Treffer fiel erst in der zehnten Minute der Overtime.

