Eishockey

14:00 Uhr

Der ESV Kaufbeuren gewinnt das Topspiel in Krefeld

Jacob Lagacé (vorn) war der Mann des Spiels in der DEL2-Partie zwischen den Krefeld Pinguins und dem ESV Kaufbeuren.

Plus Der ESV Kaufbeuren gewinnt das Topspiel der DEL2 in Krefeld – dank eines Ex-Krefelders. Auch in Memmingen darf gejubelt werden.

Der ESV Kaufbeuren marschiert in der DEL2 weiter voran, der ECDC Memmingen feiert in der Oberliga den ersten Auswärtssieg.

