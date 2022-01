Eishockey

Der ESV Kaufbeuren sucht weiter nach neuen Spielern

Plus Der ESV Kaufbeuren tut sich schwer, in der aktuellen Situation Ersatz für Branden Gracel und Sören Sturm zu verpflichten. Für Trainer Tray Tuomie hat eine Stelle Priorität.

Von Manuel Weis

Spielfrei war das vergangene Wochenende für den Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren, nachdem das eigentlich für Sonntag angesetzte Spiel in Freiburg wegen einer Quarantäneanordnung für die Wölfe nun am Mittwochabend (19.30 Uhr) stattfinden soll. Reichlich Arbeit hatte Cheftrainer Tray Tuomie dennoch, der nach neun Niederlagen in Folge die momentane Situation analysiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

