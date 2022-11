Der ESV Kaufbeuren zieht den Tigern den Zahn

Der ESV Kaufbeuren geht als Tabellenführer in die Deutschland-Cup-Pause.

Der Lauf hält an: Der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren hat auch das Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers mit 5:1 gewonnen. Damit holten die Allgäuer am Wochenende mit dem 3:2-Sieg in Krefeld und dem Heimsieg gegen Bayreuth sechs Punkte.

2400 Fans sahen engagierte Gäste, die mit den beiden Ex-Kaufbeurern Branden Gracel und Sami Blomqvist aufliefen und den Kaufbeurern nichts schenkten. Doch für die ersten Tore sorgten die Hausherren. In Überzahl trafen Tyler Spurgeon und Markus Lillich zum 2:0. Im zweiten Drittel fiel nur ein Tor: Simon Schütz traf zum 3:0 für den ESVK.

Im Schlussdrittel verkürzte Ex-Joker Gracel, dessen Schuss ESVK-Goalie Daniel Fießinger überraschte. Doch Max Oswald und Mikko Lehtonen per Empty-net-Goal sorgten für den 5:1-Endstand. Damit gehen die Kaufbeurer als Spitzenreiter in die Deutschland-Cup-Pause. Weiter geht es am 18. November mit einem Auswärtsspiel bei den Lausitzer Füchsen. (mz)

