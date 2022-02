Der ESV Türkheim beendet die Saison als Vierter

Plus Im vergangenen Herbst ist der ESV Türkheim mit großen Zielen in die Bezirksligasaison gestartet. Nach dem letzten Saisonspiel und einer weiteren unnötigen Niederlage bleibt eher Ernüchterung.

„Hätte, hätte, Fahrradkette“ – der beliebte Spruch aus dem Bereich des Wunschdenkens trifft auf die abgelaufene Bezirksligasaison der Türkheimer Eishockeymannschaft zu, wie die Faust aufs Auge. Es war ein Festival des Konjunktivs. Beispiele gefällig?