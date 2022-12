Der ESV Türkheim bleibt alleiniger Spitzenreiter

Der ESV Türkheim führt die Bezirksliga West an. Dank eines Kantersieges gegen Senden – und eines Ausrutschers des Lokalrivalen aus Bad Wörishofen.

Sie hätten punktgleich die Bezirksligatabelle anführen können. Doch dann verpasste der EV Bad Wörishofen am Sonntag bei der SG Bad Bayersoien/Peiting 1b den zweiten Sieg am Wochenende. So führt der ESV Türkheim die Bezirksliga West nach dem Kantersieg gegen Senden alleine an.

Es war die meiste Zeit ein Spiel auf ein Tor, das die gut 100 Fans in Türkheim sahen. Entsprechend hoch fiel dann auch der Sieg der Türkheimer Celtics gegen den 1. EC Senden aus. Mit 11:2 fegten die Türkheimer die Gäste vom Eis.

Türkheim fehlen zwar fünf Spieler - doch davon ist nichts zu spüren

Zwar musste Türkheims Trainer Michael Fischer auf fünf Spieler verzichten – zu den Langzeitverletzten Ben Scheitle und Bastian Hitzelberger gesellten sich vor der Partie noch krankheitsbedingt Torwart Michael Bernthaler sowie die beiden Stürmer Moritz Hanslbauer und Andreas Pross. Doch die Celtics nahmen vom ersten Bully weg das Spiel in die Hand und gingen schon in der dritten Minute durch das Premierentor von Christoph Vogel in der ersten Mannschaft in Führung. Im weiteren Verlauf agierten die Türkheimer fahrlässig vor dem Tor – und ermöglichten prompt den Gästen bei einem ihrer wenigen Angriffen den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch Kapitän Sascha Volger und Darius Sirch sorgten noch vor der ersten Pausensirene für eine 3:1-Führung.

Auch im zweiten Drittel waren es die Hausherren spielbestimmend und erzielten durch Keller, Mathias Wexel, Christoph Vogel, Maximilian Sams gleich vier Tore, die das Spiel bereits früh entschieden. Im Schlussdrittel gelangen den Türkheimern dann erneut vier Tore. Verantwortlich diesmal waren Maximilian Sams, Fabian Guggemos, Jonas Müller und Florian Zacher. Weil der ESVT die Gäste aber zu mehreren gefährlichen Kontersituationen einlud, durfte sich auch Torhüter Johannes Schöner einige Male auszeichnen. Nur in der 57. Minute war er machtlos, als Senden zum 2:11 traf.

Türkheims Trainer ist nur mit dem Ergebnis vollauf zufrieden

„Einige Spieler haben krankheitsbedingt unter der Woche kaum bis gar nicht trainiert und waren auch immer noch angeschlagen. Dementsprechend bin ich mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Türkheims Trainer Fischer, schob aber auch ein „Aber“ hinterher: „Mit dem Spielverlauf dürfen wir nicht zufrieden sein. Da waren wir phasenweise zu unkonzentriert und etwas ineffizient im Abschluss. Da müssen wir dran arbeiten und es nächste Woche wieder besser machen.“

Lesen Sie dazu auch

Dann geht es gegen den ESV Buchloe 1b. Weil der EV Bad Wörishofen zwar sein Freitagsspiel in Buchloe deutlich mit 9:3 gewinnen konnte, dann aber die Partie am Sonntag bei der SG Bad Bayersoien/Peiting 1b mit 1:3 verlor, bleibt der ESV Türkheim alleiniger Tabellenführer. Die Celtics haben nun drei Punkte Vorsprung auf die Wölfe. (axe)