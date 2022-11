Der ESV Türkheim hat die Tabellenspitze im Visier

Der ESV Türkheim kann am Wochenende an die Tabellenspitze der Eishockey-Bezirksliga springen. Möglich macht das die Ansetzung eines Nachholspiels beim ESV Buchloe 1b.

Sie führen die Bezirksligagruppe West an – und tragen am Freitagabend ein echtes Fernduell aus: Der EV Bad Wörishofen und der ESV Türkheim tragen beide um 20 Uhr ein Heimspiel in der Eishockey-Bezirksliga aus. Die Türkheimer Celtics müssen dann auch am Sonntag noch einmal ran.

Der aktuell gute Lauf beim EV Bad Wörishofen ist beinahe historisch. Mit fünf Siegen in Serie zum Saisonauftakt ist man zuletzt 2010 gestartet. „Wir haben aktuell eine super Stimmung innerhalb der Mannschaft, es ziehen alle an einem Strang. Jeder möchte am Freitag die nächsten drei Punkte einfahren“, sagt EVW-Trainer Dominic Weis. Im Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr) empfangen die Wölfe die EA Schongau 1b.

Der EV Bad Wörishofen trifft am Freitag auf den Türkheim-Bezwinger

Um gegen die Zweitvertretung des Bayernligisten zu bestehen, ist ein konzentrierter Auftritt vonnöten. Denn blickt man auf die Namen der Schongauer, so hat nahezu die halbe Mannschaft bereits Bayernliga-Erfahrung gesammelt.

„Ein Großteil der Schongauer Spieler ist schon Ü30. Da müssen wir eine enorme Laufbereitschaft an den Tag legen, um ihnen den Spielfluss zu nehmen“, analysiert Weis den Gegner. Die Schongauer haben bislang einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Zwar gewannen die Oberbayern etwa mit 6:1 in Türkheim, kassierten aber auch zwei Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Mannschaften (4:9 gegen Lindau, 4:6 gegen Kempten). Dominic Weis steht am Freitag bis auf einige Langzeitverletzte der komplette Kader zur Verfügung. So ist Stürmer Patrick Münch nach seiner Babypause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und könnte wieder auf dem Eis stehen.

Der ESV Türkheim hat zwei Derbys vor der Brust

Auch der ESV Türkheim hat am Freitag ein Heimspiel: Um 20 Uhr gastiert die SG Maustadt/Memmingen 1b im Sieben-Schwaben-Eisstadion. Am Sonntag (17 Uhr) müssen die Türkheimer dann zum Nachholspiel beim ESV Buchloe 1b antreten. Zwei Derbys also für die Celtics, die ihren zweiten Tabellenplatz zumindest verteidigen wollen. Bei optimaler Punkteausbeute wäre sogar der Sprung an die Tabellenspitze möglich.

Der EV Bad Wörishofen hat einen historischen Lauf in der aktuellen Saison. Foto: Andreas Lenuweit

„Das wird nicht einfach, weil Maustadt sowie Buchloe einen sehr guten und breiten Kader haben. Maustadt hat viele routinierte und erfahrene Spieler in den Reihen, die stets wissen, wo das Tor steht. Buchloe hat eine junge und gut ausgebildete Truppe, die läuferisch und kämpferisch gegen jeden Gegner mithalten kann. Da müssen wir in beiden Spielen sehr wachsam sein“, warnt Celtics-Trainer Michael Fischer.

Dabei lässt er sich auch nicht vom Tabellenbild täuschen, denn aktuell weist dies die SG Maustadt/Memmingen als Schlusslicht aus. Erst ein Punkt steht nach fünf Spielen für die Memminger zu Buche. Den holten sie jedoch beim Spitzenreiter, als sie sich in Bad Wörishofen erst nach Penaltyschießen geschlagen geben mussten. Vor allem erfahrene Spieler wie Martin Löhle und der US-Amerikaner Jimmy Nagle bringen Jahr für Jahr konstant gute Leistungen und konnten in den vergangenen Spielzeiten meist mehr Tore erzielen, als sie Spiele absolviert haben.

Vor allem die Türkheimer Defensive wird am Freitag gefordert sein, den Gästen den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Nachholspiel am Sonntag in Buchloe

Am Sonntag geht es gerade mal zehn Kilometer ostwärts nach Buchloe. Bei der 1b-Mannschaft der Pirates tritt das Team um Kapitän Sascha Volger um 17 Uhr zum Nachholspiel an. Weil den Buchloern zum Saisonauftakt ein Torhüter fehlte, wurde die Partie verlegt. Nun – fünf Wochen später – stehen die beiden Nachbarvereine punktgleich in der Tabelle da. Auch, weil die eigentliche 2:9-Heimniederlage gegen den EV Ravensburg am grünen Tisch in einen 5:0-Sieg für Buchloe umgewandelt wurde. Der Grund: Ravensburg hatte einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt. Das Rückspiel, das nur eine Woche später stattfand, gewannen die Ravensburger dann erneut deutlich mit 8:2 – für den ESV Buchloe 1b war es die erste Niederlage in dieser Saison.

Türkheims Andreas Pross ist nach einer Rückenverletzung wieder ins Training eingestiegen. Dafür steht hinter dem Einsatz von Ben Scheitle (Bänderdehnung) noch ein Fragezeichen. Fehlen wird Jonas Müller am Freitag. „Wir werden alles daran setzen, um unsere guten Leistungen aus den letzten Spielen zu bestätigen und am Wochenende sechs Punkte zu holen“, sagt Michael Fischer.