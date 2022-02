Der ESV Türkheim hat Platz drei in eigener Hand

Plus Der ESV Türkheim bezwingt den HC Maustadt und kann die Saison damit versöhnlich beenden. Ein Spieler wird ins kalte Wasser geworden und bekommt Extra-Lob.

Sie wollten Revanche für die 3:8-Klatsche aus dem Hinspiel und sie wollten sich die Möglichkeit offenhalten, aus eigener Kraft den dritten Platz zu erreichen: Beides gelang dem ESV Türkheim im Heimspiel gegen den HC Maustadt. Allerdings musste am Ende gezittert werden.