Der ESV Türkheim kann schon alles klar machen

Damit hatte wohl vor der Saison niemand gerechnet: Schon am kommenden Wochenende, immerhin drei Wochen vor dem Saisonende, kann der ESV Türkheim den Einzug in die Play-offs perfekt machen. Voraussetzungen sind ein eigener Heimsieg und die Schützenhilfe des Lokalrivalen.

Bislang haben die Türkheimer Celtics eine weiße Weste: Ausnahmslos alle seine 14 Spiele hat der ESVT in dieser Saison bislang gewonnen. Am Freitag nun soll diese Bilanz weiter ausgebaut und der Grundstein für den vorzeitigen Einzug in die Play-offs gelegt werden. Beim Auswärtsspiel in Memmingen sind die Türkheimer am Freitagabend (20 Uhr) gegen die SG Maustadt klarer Favorit.

Die Memminger wollen noch Plätze gutmachen

Die Memminger stehen aktuell mit 21 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, schielen aber mit einem Auge noch auf die oberen Ränge. Denn mit erst zwölf gespielten Partien hat der HCM durchaus noch die Chance, oben mitzumischen. Dafür braucht das Team von Trainer Ingo Nieder aber dringend Punkte, welche es im besten Falle schon am Freitag geben soll. Die Memminger Truppe besteht aus einer Mischung aus erfahrenen Spielern, die früher im höherklassigen Eishockey unterwegs waren, und einigen jungen Talenten des Muttervereins, der Oberligamannschaft des ECDC Memmingen.

Schon in der vergangenen Saison gelang es dem HC Maustadt, den Celtics ein Bein zu stellen und die drei Punkte zu Hause zu behalten. Das will der ESV Türkheim verhindern und reist mit dem Ziel nach Memmingen, den nächsten Auswärtssieg einzufahren. Gleichzeitig sind sich die Celtics aber der Schwere der Aufgabe bewusst und wissen, dass es einer Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Partien gegen Buchloe, Oberstdorf und Senden bedarf. Inzwischen hat sich das Türkheimer Lazarett ein wenig gelichtet. Jakob Bottner trainierte unter der Woche wieder mit der Mannschaft und wird aller Voraussicht nach mit von der Partie sein. Auch Benjamin Hofmann und Friedrich Keller stehen für die Partie gegen Memmingen wieder zur Verfügung.

Türkheim hat Respekt, aber auch genug Selbstvertrauen

Türkheims Co-Trainer Felix Furtner blickt mit Respekt, aber auch mit Zuversicht auf die anstehende Begegnung: „Das Duell gegen Maustadt wird schwierig. Sie werden alles daransetzen, die Punkte in Memmingen zu behalten. Wir müssen disziplinierter und selbstbewusster als die letzten Wochen auftreten, unsere Fehler minimieren und alles tun, um die drei Punkte zu holen.“

Sollten die Türkheimer auch ihr 15. Spiel gewinnen und am Sonntag der EV Bad Wörishofen sein Auswärtsspiel bei der SG Bad Bayersoien/Peiting 1b erfolgreich bestreiten, steht die Play-off-Teilnahme der Türkheimer fest. Mit etwas Glück - sofern die SG Königsbrunn nicht beide Spiele am Wochenende gewinnt - könnte dann auch der EV Bad Wörishofen schon die Play-off-Teilnahme perfekt machen. Damit würden die beiden Unterallgäuer Vereine in den Kampf um die bayerische Bezirksligameisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga eingreifen.