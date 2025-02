Der ESV Türkheim lässt nichts anbrennen

Auch im letzten Hauptrundenspiel lassen die Türkheim Celtics nichts anbrennen: Im Heimspiel gegen die SG Maustadt gewinnen die Türkheimer vor rund 200 Zuschauern mit 9:3 (1:0, 3:2, 5:1) und ziehen damit als Sieger der Bezirksligagruppe West in die Play-offs ein. Dort wartet nun ein bislang unbekannter Gegner.

Aufgrund der Niederlage des EV Bad Wörishofen am Samstagabend in Augsburg war den Celtics der erste Tabellenplatz schon vor Spielbeginn sicher. Dennoch wollte die Mannschaft von Trainer Bastian Hitzelberger unbedingt mit einem Sieg die Hauptrunde beenden und mit einem positiven Gefühl in die Play-offs gehen.

Nur ein Tor im ersten Drittel

Die SG Maustadt kam mit nur zehn Feldspielern nach Türkheim und hatte von Beginn an Mühe, die Gastgeber in den Griff zu bekommen. Die erste Großchance gehörte aber den Gästen, hier rettete der Pfosten für Türkheims Torhüter Michael Bernthaler. Dann waren die Gastgeber am Zug: Michael Urbanek erzielte von der blauen Linie das 1:0. Dabei blieb es im ersten Drittel.

Icon Vergrößern Der ESV Türkheim (blaue Trikots) gewinnt das letzte Hauptrundenspiel gegen die SG Maustadt (gelbe Trikots) und zieht damit als Gruppensieger in die Play-offs ein. Foto: Wenzel Bayer Icon Schließen Schließen Der ESV Türkheim (blaue Trikots) gewinnt das letzte Hauptrundenspiel gegen die SG Maustadt (gelbe Trikots) und zieht damit als Gruppensieger in die Play-offs ein. Foto: Wenzel Bayer

Im Mitteldrittel sahen die Fans zunächst ein Hin und Her, das mit dem Ausgleich der Memminger durch Ricco Schmalz (31.) ihren ersten Tor-Höhepunkt fand. Doch die Antwort der Türkheimer kam umgehend: Marco Fichtl (32.) traf zur erneuten Celtics-Führung. Diese glich wiederum Jonas Zürn (33.) aus. Diesmal dauerte es ein paar Minuten länger mit dem Türkheimer Gegenschlag, doch in der 36. Minute stellte Moritz Hanslbauer den alten Abstand wieder her und traf zum 3:2. Drei Sekunden vor Ende des zweiten Spielabschnitts besorgte Jonas Müller das 4:2.

Im Schlussdrittel machen die Türkheimer alles klar

Die Celtics kamen nun, passend zum Blaulichtspieltag, wie die Feuerwehr aus der Kabine und machten bis zur 50. Spielminute alles klar. Erst traf Christoph Vogel kurz nach Wiederbeginn. Zwar konnte Maustadt durch Ricco Schmalz zwischenzeitlich noch auf 5:3 verkürzen, doch dann erhöhten Darius Sirch und abermals Jonas Müller in Spielminute 49 und 50 auf 7:3. Zwei Minuten später hämmerte Benjamin Hofmann den Puck zum 8:3 in die Maschen und den Schlusspunkt setzte Marius Dörner in der 57. Spielminute zum 9:3-Endstand.

Mit starken 57 Punkten aus 20 Spielen beendet der ESV Türkheim die Hauptrunde auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksliga West und sichert sich das Heimrecht für das nun anstehende Play-off-Viertelfinale. Dort trifft der ESVT auf den Zweitplatzierten der Gruppe Süd, den Münchner EK. In einer Best-of-three-Serie spielen beide Teams um den Einzug in das Halbfinale. Die ersten beiden Partien finden am kommenden Wochenende statt, die genauen Spieltermine stehen noch nicht fest. Der EV Bad Wörishofen tritt dann ebenfalls in den Play-offs an. Für den EVW gibt es ein Wiedersehen mit dem EV Mittenwald, der in der vergangenen Saison bereits der Erstrundengegner war.