Der ESV Türkheim müht sich zum nächsten Sieg

Es war alles andere als eine Glanzleistung, die der ESV Türkheim am Freitagabend beim SC Oberstdorf ablieferte. Trotz absoluter Überlegenheit ließ der ungeschlagene Tabellenführer die Eisbären durch zwei Gastgeschenke zurück ins Spiel kommen. Am Ende aber sicherten sich die Celtics dennoch die drei Punkte und bleiben damit weiter ohne Punktverlust Erster.

Von Beginn an igelten sich die Eisbären in ihrer Spielhälfte ein und schlugen ein Icing nach dem anderen. Türkheim konnte im ersten Spielabschnitt aus zahlreichen Torchancen zweimal Kapital schlagen. In der 8. und 16. Spielminute hieß der Torschütze jeweils Marco Fichtl.

Plötzlich patzt die Türkheimer Defensive doppelt

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels fiel dann das 0:3 für Türkheim durch Fabian Guggemos und die Partie schien damit früh entschieden. Doch dann folgte etwas, mit dem keiner mehr im Oberstdorfer Eisstadion gerechnet hatte. Zwei kapitale Fehler in der Celtics-Defensive nutzte Oberstdorf und kam bis zur 27. Minute auf 2:3 ran. Türkheim war nun völlig von der Rolle, gewährte den Eisbären noch drei weitere Alleingänge, die Torhüter Patrick Zibrowius aber allesamt parieren konnte. Eine Auszeit von Celtics-Coach Bastian Hitzelberger zeigte Wirkung, die Celtics fanden wieder zu sich und dominierten die Partie. Es blieb allerdings bis zum dritten Drittel bei der knappen Führung.

Kurz nach Wiederbeginn erhielt Oberstdorfs Marc Baier nach einem Bandencheck eine 5+ Spieldauerdisziplinarstrafe. Die Überzahlsituation nutzten die Celtics umgehend: Ein Schuss von der blauen Linie von Sascha Volger ging zwischen den Schonern des Eisbärentorhüters ins Tor. Zwei Minuten vor Schluss machten die Celtics dann alles klar. Moritz Hanslbauer stocherte die Scheibe in einer unübersichtlichen Situation über die Linie zum verdienten 2:5-Endstand.

Damit holen die Celtics den 13. Sieg im 13. Punktspiel. Am kommenden Samstag steht dann das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 19 Uhr gastiert der ESV Türkheim beim EC Senden.