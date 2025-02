Der ESV Türkheim macht den Auftakt

Die Verschnaufpause war eigentlich keine: Unmittelbar nach dem Ende der Hauptrunde in der Eishockey-Bezirksliga stehen am Wochenende bereits die ersten beiden von maximal drei Play-off-Partien für den ESV Türkheim an. Gegner ist das bislang unbekannte Team des Münchner Eishockey Klubs.

Als Erstplatzierter der Bezirksligagruppe West ist der ESV Türkheim im Duell mit dem Zweiten der Gruppe Süd dennoch favorisiert. Das erste Spiel findet am Freitag um 19.30 Uhr im Türkheimer Sieben-Schwaben-Eisstadion statt. Exakt 24 Stunden später kommt es dann zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Weststadion München. Für das Auswärtsspiel setzen die Celtics einen Fanbus ein: Abfahrt ist am Samstag um 17.30 Uhr am Eisstadion Türkheim. Es sind noch wenige Plätze verfügbar, anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 0173/2347279.

Der Münchner EK ist ein unbekannter Gegner

Der Münchner EK ist für die Celtics ein noch völlig unbekannter Gegner. Im Jahr 2001 gegründet, ging der Münchner Eishockeyklub, der den bayerischen Luchs als Wappentier trägt, die ersten Jahre in der Bezirksliga an den Start. Nach einem kurzen Intermezzo in der Landesliga zwischen 2006 und 2010 ging der Verein freiwillig den Schritt zurück in die Bezirksliga. Der anschließend größte Erfolg war die Play-off-Teilnahme und die danach folgende Bezirksliga-Vizemeisterschaft im Jahr 2012. Seitdem war beim MEK vom vorletzten bis zum dritten Tabellenplatz alles dabei, eine weitere Play-off-Teilnahme gelang dem bayerischen Hauptstadtklub allerdings nicht mehr. Bis zu jetzt.

Icon Vergrößern In der Saison 2022/23 standen die Türkheimer zuletzt in den Play-offs. Hier hieß der Gegner DEC Inzell. Foto: Martin Mersberger (Archiv) Icon Schließen Schließen In der Saison 2022/23 standen die Türkheimer zuletzt in den Play-offs. Hier hieß der Gegner DEC Inzell. Foto: Martin Mersberger (Archiv)

Die Gruppe Süd gestaltete sich in dieser Saison extrem eng. Zwischen Platz eins und sechs lagen am Ende nur acht Punkte. Mittenwald qualifizierte sich schon vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger für die Play-offs und trifft hier auf den Türkheimer Lokalrivalen EV Bad Wörishofen. In einem packenden Saisonfinale zwischen München, Farchant und Schliersee im Kampf um den zweiten Platz hatten die Luchse alles in eigener Hand, trat jedoch gegen den Meister EV Mittenwald an. Doch mit einem beeindruckenden 6:1-Heimsieg zog der MEK damit zum ersten Mal seit 13 Jahren in die Play-offs ein.

Der ESV Türkheim muss auf Stürmer Sams verzichten

Im Lager der Celtics ist die Vorfreude groß. Unter der Woche hat der ESV Türkheim fleißig trainiert und den Fokus voll auf das anstehende Wochenende gerichtet. Verzichten muss Trainer Bastian Hitzelberger in beiden Spielen am Wochenende auf Maximilian Sams. Gegen die SG Maustadt verletzte sich der Stürmer am Knie, die genaue Diagnose steht noch aus. Ansonsten kann der ESV Türkheim aus dem Vollen schöpfen.

Celtics-Kapitän Moritz Hanslbauer freut sich auf das Viertelfinale: „Wir haben das ganze Jahr dafür gearbeitet und nun beginnen endlich die Play-offs. Nachdem wir zwischenzeitlich ein kleines Leistungstief hatten und ein paar Punkte liegen geblieben sind, haben wir uns am Ende der Hauptrunde wieder gefangen und konnten gute Leistungen aufs Eis bringen. Wir freuen uns auf die anstehenden Play-offs, werden alles raushauen und wollen zeigen, wozu wir fähig sind.“

Beim Heimspiel am Freitag hat der ESV Türkheim noch zwei Highlights für alle Zuschauer. Zum einen werden zwei Gutscheine für ein individuell gestaltbares Celtics-Fantrikot verlost. Lose gibt es für einen Euro an der Tageskasse zu kaufen. Außerdem sorgen die Eiskunstläufer des ESV Türkheim mit einem Auftritt in der ersten Drittelpause für zusätzliche Unterhaltung.