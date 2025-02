Der ESV Türkheim und der EV Bad Wörishofen stecken in der Warteschleife

Der ESV Türkheim und der EV Bad Wörishofen sind im Eiltempo in die nächste Play-off-Runde der Eishockey-Bezirksliga eingezogen. Während der Gegner im Halbfinale für die Wörishofer Wölfe schon feststeht, erfahren die Türkheimer Celtics erst am späten Freitagabend, wer auf sie zukommt.

Warten müssen aber auch die Bad Wörishofer, die im Halbfinale - wie im vergangenen Jahr - auf den EHC Stiftland Mitterteich treffen. Denn das erste Play-off-Halbfinale wird erst am Sonntag ausgetragen. „Wir wollten eigentlich schon am Freitag spielen, aber da hatte der Verband etwas dagegen“, erklärt Christoph Seitz, Co-Trainer und Vorstandmitglied des EV Bad Wörishofen. Der Bayerische Eissportverband (BEV) will damit einer möglichen Wettbewerbsverzerrung zuvorkommen.

BEV will Wettbewerbsverzerrung vermeiden

Hätten der EV Bad Wörishofen und der EHC Mitterteich am kommenden Freitag und Sonntag ihr Halbfinale gespielt, könnte theoretisch eine Mannschaft mit zwei Siegen bereits am Sonntag als Finalist feststehen. Der ESV Türkheim und sein möglicher Halbfinalgegner hätten dagegen erst am darauffolgenden Wochenende den zweiten Finalisten ausspielen können. Damit hätte der EV Bad Wörishofen oder der EHC Mitterteich eine Woche mehr Zeit zur Regeneration gehabt.

So müssen also Wölfe und Celtics gemeinsam warten, ob der ERC Regen oder der ESV Würzburg die noch ausstehende Viertelfinalserie am Freitagabend gewinnt. Dann geht es am Sonntag für die beiden Unterallgäuer Bezirksligisten weiter: Der EV Bad Wörishofen tritt auswärts beim EHC Mitterteich an, der ESV Türkheim dürfte Heimrecht haben.