Der ESV Türkheim verliert erstmals in dieser Saison

Jetzt hat es also auch den ESV Türkheim erwischt: Im Auswärtsspiel am Sonntagabend unterlagen die Türkheimer bei der SG Königsbrunn mit 3:4 nach Penaltyschießen. Die weiße Weste ist damit erstmals befleckt, für die Türkheimer war es die erste Saisonniederlage.

Der ESV Türkheim reiste mit fast voller Kapelle nach Königsbrunn, aus privaten Gründen fehlte nur Stürmer Marco Fichtl. Im Tor begann Michael Bernthaler. Das Spiel begann ausgeglichen, mit wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Nach und nach sahen die rund 130 Zuschauer im Königsbrunner Eisstadion aber einen besser werdenden ESV Türkheim.

Im zweiten Drittel dreht Königsbrunn das Spiel

Zwei Strafzeiten gaben den Pinguinen aber Raum, ihre Qualitäten zu zeigen und einige gute Torchancen herauszuarbeiten. Die Türkheimer Defensive stand bis dato aber sicher. Kurz vor der ersten Drittelpause gelang Türkheim dann der verdiente Führungstreffer. Nach Zuspiel von Sascha Volger tankte sich Mathias Wexel durchs gegnerische Drittel und versenkte die Scheibe halb hoch im langen Eck zur Führung.

Icon Vergrößern Der ESV Türkheim (gelb-blaue Trikots) erspielte sich eine Vielzahl von guten Torchancen, doch die Chancenverwertung war diesmal nicht die beste. Foto: Martin Mersberger Icon Schließen Schließen Der ESV Türkheim (gelb-blaue Trikots) erspielte sich eine Vielzahl von guten Torchancen, doch die Chancenverwertung war diesmal nicht die beste. Foto: Martin Mersberger

Der Start ins zweite Drittel gelang den Celtics noch recht ordentlich. Einige gute Möglichkeiten zum 0:2 wurden allerdings liegen gelassen. Diese mangelnde Chancenverwertung rächte sich prompt. Ein Königsbrunner Sonntagsschuss überraschte Torhüter Bernthaler und schon stand es 1:1. Der Gegentreffer schien den ESVT aus der Fassung gebracht zu haben. Keine zwei Minuten später umkurvte Königsbrunns Leon Bakos die gesamte Celtics-Defensive inklusive Bernthaler und schob zum 2:1 ein. Zwölf Sekunden vor Drittelende fiel dann sogar noch das 3:1 für die Hausherren. Ein Fehlpass im Aufbauspiel des ESVT brachte Bakos erneut in Position, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ und zur Zwei-Tore-Führung für Königsbrunn einschoss.

Im Schlussdrittel kommt der ESV Türkheim zum Ausgleich

Türkheim kam nun mit dem unbedingten Willen aus der Kabine, die Partie noch zu drehen. Das verkorkste zweite Drittel war vergessen, im Schlussdrittel dominierten die Celtics die Partie. In der 47. Spielminute gelang Florian Kaiser nach Zuspiel von Michael Urbanek der ersehnte Anschlusstreffer. Fünf Minuten später markierte Mathias Wexel den verdienten Ausgleich. Von Königsbrunn kam außer einer beherzten Defensivarbeit mit vielen geblockten Schüssen nur noch wenig. Die Celtics verpassten es aber trotz einiger guter Möglichkeiten, die Führung zu erzielen. So musste das Penaltyschießen über einen Sieger entscheiden.

Icon Vergrößern Am kommenden Sonntag kommt die SG Maustadt (dunkle Trikots) zum letzten Hauptrundenspiel nach Türkheim. Foto: Siegfried Rebhan Icon Schließen Schließen Am kommenden Sonntag kommt die SG Maustadt (dunkle Trikots) zum letzten Hauptrundenspiel nach Türkheim. Foto: Siegfried Rebhan

Von Türkheims ersten drei Schützen trafen sowohl Marius Dörner als auch Sascha Volger. Königsbrunn verwandelte ebenfalls zwei der ersten drei Versuche. Die Entscheidung fiel dann im vierten Anlauf. Türkheim vergab, Königsbrunn traf und holte somit den Zusatzpunkt. Trotz der ersten Saisonniederlage haben die Celtics weiterhin Platz eins und den Gruppensieg in der eigenen Hand.

Am kommenden Wochenende stehen die letzten beiden Hauptrundenspiele auf dem Programm, beide Spiele finden in Türkheim statt. Am Freitag gastiert um 19.30 Uhr die 1b des ESC Kempten im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion. Am Sonntag ist um 16.30 Uhr die SG Maustadt zu Gast. Holen die Celtics aus beiden Partien mindestens vier Punkte, ziehen sie als Meister und Erstplatzierter der Gruppe West in die Play-offs ein.