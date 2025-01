Der EV Bad Wörishofen gastiert beim direkten Verfolger

39 Punkte hat der EV Bad Wörishofen aktuell auf seinem Konto. Damit stehen die Wölfe auf Rang zwei der Eishockey-Bezirksliga West und haben den Einzug in die Play-offs vor Augen. Möglicherweise ist dieses erste Saisonziel bereits am Sonntag in trockenen Tüchern.

Denn sollten die Wörishofer Wölfe ihr Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr) bei der SG Bad Bayersoien/Peiting 1b gewinnen, würden sie nicht nur einen direkten Verfolger auf Abstand halten, sondern könnten - mit etwas Glück - auch auf den vorzeitigen Einzug in die Play-offs anstoßen. Denn sollte die SG Königsbrunn nur eines seiner zwei Spiele am Wochenende gewinnen, folgen die Wölfe dem ESV Türkheim in die Play-offs.

Torhüterin Laura Egger ist für drei Spiele gesperrt

Das Hinspiel konnten die Wölfe Anfang Januar klar mit 4:1 für sich entscheiden. „Für Sonntag erwarte ich ein wirklich hartes Stück Arbeit“, sagt Christoph Seitz, einer der beiden Trainer des EVW. „In Peiting war es schon immer unglaublich schwer zu spielen. Die SG Bad Bayersoien wird sicherlich von den Peitinger DNL-Spielern unterstützt werden, die ein wahnsinnig hohes Tempo auf das Eis bringen. Da gilt es dann erst einmal, dagegenzuhalten und den Fokus auf das eigene Spiel zu setzen.“

Nach ihrer Spieldauerstrafe vom vergangenen Spiel gegen den ESC Kempten 1b wurde Wölfe-Torhüterin Laura Egger für drei Partien gesperrt. Zudem gab es eine Geldstrafe. Im Training war die Torhüterin aber unter der Woche dabei und wurde dabei von ihrer Torhüter-Kollegin Jennifer Springler von den Woodstocks Augsburg unterstützt. „So konnten wir mit zwei Goalies trainieren“, sagt Christoph Seitz. Am Sonntag wird dann wieder Dominik Held das Wörishofer Tor hüten. „Er ist wieder fit“, sagt Seitz.

Ein besonderes Comeback steht an

Das gilt nicht für Kapitän Patrick Münch und Christoph Heckelsmüller. Beide fallen krankheitsbedingt aus. Doch es gibt auch Positives aus dem Wölfe-Lazarett zu vermelden. Für einen Langzeitverletzten steht am Sonntag ein besonderes Comeback an. Nach seinem Trümmerbruch im Sprunggelenk, den sich Leonard Gutsche vor fast genau einem Jahr beim Auswärtsspiel in Königsbrunn zugezogen hatte, und der anschließenden Operation, steht der Stürmer den Wörishofer Wölfen wieder zur Verfügung.