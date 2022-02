Der EV Bad Wörishofen sendet ein Lebenszeichen

Plus Der EV Bad Wörishofen gewinnt das erste Spiel in der Abstiegsrunde. Trotzdem mahnt Trainer Dominic Weis.

Aufatmen in Bad Wörishofen: Der EV Bad Wörishofen hat nach drei Niederlagen den ersten Sieg in der Abstiegsrunde der Landesliga gefeiert. Gegen den EV Pfronten schossen sich die Wölfe den Frust der letzten Wochen regelrecht von der Seele.