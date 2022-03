Eishockey

18:02 Uhr

Der EV Bad Wörishofen verliert das letzte Saisonspiel

Plus Der EV Bad Wörishofen beendet eine schwache Saison mit einer Niederlage. Allerdings hält sich der Frust in Grenzen, weil an anderer Stelle ein gutes Ergebnis steht.

Von Axel Schmidt

Letztlich war es ein sportlich bedeutungsloser Saisonabschluss für den EV Bad Wörishofen und den EV Pfronten. Weil der Bayerische Eissportverband (BEV) vergangene Woche den Abstieg aus der Landesliga aussetzte, war auch der bis dato in der Abstiegsrunde sieglose EV Pfronten gerettet. Entsprechend gelöst konnten die Ostallgäuer aufspielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen