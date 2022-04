Eishockey

Der Memminger Hühnerberg bleibt eine Festung

Plus Im ersten Play-off-Viertelfinalspiel feiert der ECDC Memmingen einen Sieg gegen die Tilburg Trappers. Für Diskussionen sorgt ein Tor der Gäste aus den Niederlanden.

Von Manfred Jörg

Im ersten Viertelfinalspiel in ihrer 30-jährigen Geschichte schlugen die Memminger Indians vor der Saison-Rekordkulisse von 2435 Zuschauern die Tilburg Trappers mit 4:3 nach Verlängerung (1:1; 1:0; 1:2; 1:0). Den Hühnerberg zum Beben brachte ECDC-Stürmer Alec Ahlroth. Der „Rookie des Jahres“ in der Eishockey-Oberliga Süd erzielte in der 51. Sekunde der Verlängerung den stürmisch gefeierten Siegtreffer für den ECDC Memmingen. Damit gingen die Indians in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung.

