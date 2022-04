Der neue Boss an der Kaufbeurer Bande

Der ESV Kaufbeuren ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der war zuletzt ganz in der Nähe aktiv – und hat eine bestimmte Spiel-Philosophie.

Eine Schlüsselposition in der Saison 2022/23 hat der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren rechtzeitig besetzt: Wie der DEL2-Klub mitteilt, wird der 42 Jahre alte Finne Marko Raita neuer Cheftrainer. Den Ausschlag gab dessen Spiel-Philosophie.

Raita hat einen Einjahresvertrag unterschrieben und war in dieser Woche sogar schon in der Erdgas Schwaben Arena, um erste Dinge für die kommende Spielzeit vorzubereiten. Raita gilt als Wunschlösung der Joker, nicht zuletzt, weil er stark mit Daniel Jun harmoniert. Jun steigt vom U20-Trainer Kaufbeurens zum neuen Co-Trainer der Joker auf. In den Gesprächen mit ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl sei schnell klar geworden, dass die gleiche Eishockey-Philosophie vorliegt. „Das hat den Ausschlag gegeben“, erklärt Kreitl.

Raita spricht finnisch und englisch

Kaufbeuren möchte künftig wieder Power-Eishockey spielen, also kontinuierlich vier Reihen auf das Eis schicken, mit Tempo punkten und dabei jungen Spielern bestmögliche Einsatzzeiten geben. Raita, der finnisch und englisch spricht, deutsch aber wohl gut versteht, ist in Hämeenlinna geboren. Er startete sowohl seine Spieler- als auch Trainerkarriere in seiner Heimat, bei Hämeenlinnan Pallokerho (HPK). Als Spieler blieb Raita – von zwei kurzen Abstechern nach Italien und Australien – immer in Finnland.

Als Trainer wagte er nach zwei Jahren als Head-Coach einer Nachwuchsmannschaft 2018 den Sprung zu den Löwen Frankfurt (DEL 2), wo er drei Jahre lang Assistant Coach war. In der zurückliegenden Saison arbeitete Raita dann als Head-Coach beim Süd-Oberligisten EV Füssen – und war somit im Blickfeld der Verantwortlichen des ESV Kaufbeuren. „Er ist ein junger, frischer Trainer, der die DEL 2 aber gut kennt und deshalb keinesfalls ein Greenhorn ist“, sagt Kreitl.

Kreitl sieht die Verpflichtung als "große Chance"

Raita diese Aufstiegschance zu ermöglichen, dürfte jedoch nicht komplett risikofrei sein. „Ich sehe es als große Chance für unsere Neuausrichtung“, kontert Kreitl. Raita ist bereits der zweite Zugang auf dem Trainersektor binnen kurzer Zeit vom Kooperationspartner EV Füssen. Denn auch dessen ehemaliger Sportdirektor Andreas Becherer hat sich dem ESV Kaufbeuren angeschlossen, er wird dort die U20 übernehmen. Becherers Vertrag war vor einigen Wochen von Seiten des EV Füssen gekündigt worden.

Thomas Zellhuber, Zweiter Vorsitzender des EVF, sagt, man habe Raita trotz laufenden Vertrags kein Hindernis in den Weg legen wollen. „Es ist eine große Chance für ihn, sich in der DEL2 zu beweisen.“ Im Wissen um seine Qualitäten als Coach lassen die Füssener den 42-Jährigen nur schweren Herzens gehen. Einen Nachfolger hat der Oberligist indes schon gefunden, will den Namen aber noch nicht öffentlich preisgeben. Finale Details seien noch zu klären.

Informationen unserer Redaktion zufolge hatte der Veröffentlichungszeitpunkt der Personalie zu Verstimmungen beider Klubs geführt. Kreitl spricht derweil von einer guten Zusammenarbeit mit dem Altmeister. „Der EV Füssen hat Marko keine Steine in den Weg gelegt, dafür bin auch ich dankbar.“ Derzeit arbeitet Raita noch in Füssen und hilft bei der Saisonplanung mit.