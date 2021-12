Eishockey

vor 58 Min.

Derby-Erfolg des ESV Kaufbeuren soll Siegesserie starten

Plus ESVK setzt sich beim EV Landshut mit 4:3 durch. Anders als sein Team schlägt Joker-Trainer Tray Tuomie den falschen Weg ein.

Von Tobias Nagler

Ganz am Ende wäre Tray Tuomie fast doch noch falsch abgebogen. Sich in den verschlungenen Gängen des kernsanierten und umgebauten Stadions des EV Landshuts zurechtzufinden, ist nicht so einfach, und so schlug der Cheftrainer des ESV Kaufbeuren am Dienstagabend nach der Pressekonferenz erst im zweiten Anlauf den richtigen Weg zurück in die Kabine ein. Seine Schützlinge hatten in den 60 Minuten zuvor dagegen von Anfang an den richtigen Weg eingeschlagen und sich auch trotz einiger Rückschläge nicht mehr davon abbringen lassen. Daher war der 4:3-Derbysieg zwar ein knapper, aber durchaus ein verdienter.

