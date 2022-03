Die Frauen des ECDC Memmingen sind deutscher Vizemeister

Plus Die Frauen des ECDC Memmingen unterliegen im Finale um den deutschen Titel dem ERC Ingolstadt. Nach einer schwierigen Saison überwiegt dennoch die Freude über Platz zwei.

Aus der Traum: Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen haben am Wochenende das dritte und auch das vierte Spiel in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen den ERC Ingolstadt verloren: mit 2:4 und 0:4. Die Ingolstädterinnen holten sich durch 3:1 Siege ihren ersten Titel. Der dreimalige Deutsche Meister aus Memmingen kann sich nach einer schwierigen Spielzeit über die Vizemeisterschaft freuen.