Die Frauen des ECDC Memmingen verpassen das Finale

Die Memminger Eishockey-Frauen verpassen durch eine 3:6-Niederlage gegen KMH Budapest das Finale des EWHL-Supercups. Im Spiel um Platz drei läuft es besser.

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen haben beim Finalturnier um den europäischen EWHL-Supercup den dritten Platz belegt. Im kleinen Finale besiegten die Indians-Frauen am frühen Sonntagnachmittag HC SKP Bratislava 4:1 (1:0; 1:1; 2:0).

Das Finale war dann eine reine „Budapester Stadtmeisterschaft“. Dort setzte sich am späten Sonntagnachmittag KMH Budapest gegen den Stadtrivalen MAC aus der ungarischen Hauptstadt mit 2:1 (1:0; 0:1; 1:0) durch. Die Pokale überreichte Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Die Memminger Frauen gerieten im Spiel um Platz drei gegen das Team aus der Hauptstadt der Slowakei vor 187 Zuschauern am Memminger Hühnerberg eigentlich nie ernsthaft in Bedrängnis. Dennoch stellten sie ihren Erfolg erst durch zwei Treffer in den letzten 20 Minuten endgültig sicher. Die Tore für Memmingen erzielten Theresa Knutson, Sonja Weidenfelder, Andrea Lanzl und Julia Männlein.

Über 600 Fans sehen die Halbfinal-Niederlage

Im Halbfinale hatte das Memminger Team, das von Waldemar Dietrich trainiert wird, am frühen Samstagabend vor 632 Zuschauern gegen KMH Budapest den Kürzeren gezogen und unterlag 3:6 (1:0; 1:4; 1:2). Nach der 0:3-Niederlage gegen den ERC Ingolstadt im Finale des deutschen Pokalwettbewerbs in Füssen mussten sich die Memminger Frauen innerhalb von einer Woche von ihrer zweiten Titelhoffnung verabschieden.

Sie waren zwar durch einen sehenswerten Treffer ihrer nordamerikanischen Kontingentspielerin Theresa Knutson früh in Führung gegangen, mussten allerdings im Lauf der Spielzeit neidlos anerkennen, dass ihnen die Mannschaft aus Ungarn überlegen war, sodass deren Erfolg völlig in Ordnung ging. Die weiteren Treffer für den ECDC in dieser Partie erzielten Anne Bartsch und Lena Kartheininger. Das zweite Halbfinale bestritten am späten Samstagabend MAC Budapest und SKP Bratislava. Budapest gewann hier 3:1.

