Eishockey

vor 17 Min.

Die jungen Wilden des ESV Kaufbeuren sind begehrt

Plus Momentan laufen beim ESV Kaufbeuren Gespräche über neue Verträge. Zwei Spieler haben bereits unterschrieben, an einem weiteren Talent sind aber DEL-Klubs dran.

Von Von Manuel Weis

Es ist eine goldene Generation, die derzeit beim ESV Kaufbeuren groß wird. Nicht nur in der ersten Mannschaft sorgen die sogenannten „Young Guns“ für Freude, sondern auch in der U20, die im Play-off-Halbfinale der DNL steht. Dabei geht es unter anderem um Spieler des Jahrgangs 2002, die ab der nächsten Saison nicht mehr in den Nachwuchsligen auflaufen dürfen. Dazu gehören David Diebolder (bester Torschütze der DNL-Hauptrunde), Maximilian Miller, Felix Schurr oder Maximilian Hops. „In Absprache mit U20-Trainer Daniel Jun haben wir einen konkreten Plan“, erklärt ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

