Die Memminger Indians führen in der Play-off-Serie mit 2:0

Plus Der ECDC Memmingen gewinnt das zweite Viertelfinalspiel gegen Tilburg. Nun können die Indians am Dienstag den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Von Manfred Jörg

Was für eine absolut unglaubliche Play-off-Serie der Indians! Sie hatten bereits am Freitagabend den „Hexenkessel Hühnerberg“ zum Überkochen gebracht. Und nun machten sie in Tilburg gerade so weiter. Nach dem 4:3 in Memmingenund dem 5:4 in Tilburg, beide Male nach Verlängerung, ist Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen jetzt nur noch einen Sieg vom Halbfinale entfernt. Um diesen einzufahren, hat er in der Best-of-five-Serie jetzt drei Gelegenheiten. Die erste bietet sich am Dienstag ab 19.30 Uhr in Memmingen.

