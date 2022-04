Die Memminger Indians legen im Finale vor

Im ersten Spiel der Finalserie gewinnt der ECDC Memmingen gegen die Eisbären Regensburg. Dabei sahen die Gäste Sekunden vor dem Ende wie der Sieger aus.

Mit einem Heimsieg ist der ECDC Memmingen in die Finalserie gestartet. Die Indians bezwangen am Freitagabend am Memminger Hühnerberg die „Eisbären“ aus Regensburg mit 4:3 nach Verlängerung. Das zweite Spiel findet am Sonntagabend in Regensburg statt.

Matchwinner im ersten Oberliga-Finalspiel in der 30-jährigen Memminger Vereinsgeschichte war Verteidiger Christopher Kasten, der nach 62 Sekunden in der Verlängerung den stürmisch gefeierten Siegtreffer für die Memminger erzielte. Die dramatische Partie verfolgten 3700 Zuschauer, darunter mindestens 200 Fans aus der Oberpfalz.

Regensburgs Trainer warnte vor dem ECDC Memmingen

Die Gäste waren gewarnt: „Memmingen ist für mich die beste Mannschaft der Liga. Wenn du gegen die gewinnen willst, reichen selbst 98 Prozent nicht aus.“ Das hatte Max Kaltenhauser, Trainer der Regensburger Eisbären, bereits Mitte Februar nach der 1:3-Niederlage seines Teams beim ECDC Memmingen in der Hauptrunde der Oberliga Süd gesagt.

Dass Kaltenhauser recht hatte, stellten die Indians auch nun von Anfang an eindrucksvoll unter Beweis: Die ersten 15 Spielminuten gehörten eindeutig den Hausherren, die mächtig Druck auf das von Patrick Berger gehütete Tor der Eisbären ausübten. Die Indians überstanden auch eine Strafzeit gegen Jaroslav Hafenrichter unbeschadet. Doch kurz darauf machten die Gäste aus ihrer ersten richtig zwingenden Chance das 1:0. Tomas Schwamberger hatte getroffen. Bei diesem Stand ging es zum ersten Mal in die Kabinen.

Memminger Fans treiben ihr Team an

Auch zu Beginn der zweiten 20 Minuten wurden die Indians gleich wieder von ihrer voll besetzten Fankurve angetrieben. „Wir wollen Euch kämpfen sehen, wir wollen Euch siegen sehen“, skandierten die Indians-Anhänger. Beide Teams lieferten sich nun einen engagierten Fight. Aber beide Defensiven und auch die Goalies standen sicher. Bis zur 36. Minute, als die „Eisbären“ ECDC-Goalie Marco Eisenhut mit einem Glückstreffer zum 0:2 überwanden. Tomas Plihal war das Glückskind, das getroffen hatte.

Noch eine Minute und 26 Sekunden waren im zweiten Durchgang zu spielen, als zum ersten Mal ohrenbetäubend lauter Torjubel der Memminger Fans erschallte: Matej Pekr gelang kurz vor dem Drittelende der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2.

Ob das der erhoffte Wachmacher für die Indians war? Das Team wurde jedenfalls mit Applaus aufs Eis zurückbegleitet, während die Regensburger gnadenlos ausgepfiffen wurden. Da war er wieder, der „siebte Mann“ der Memminger. Und was soll man sagen? Er wirkte! In der 44. Minute glich Alec Ahlroth in Überzahl die Partie aus. Jetzt kam richtig Schwung in die Bude: Kampf, Leidenschaft, Dramatik. Doch dann bekamen die Indians eine Strafe aufgebrummt, und Regensburg gelang in der 53. Minute in Überzahl das schmeichelhafte 3:2.

Memmingens Trainer setzt alles auf eine Karte

In den letzten Minuten bestürmte der ECDC mit Mann und Maus das Regensburger Tor. Und bekam eine Minute vor dem Spielende eine Überzahl zugesprochen. ECDC-Coach Sergej Waßmiler nahm Goalie Eisenhut vom Eis. Acht Sekunden vor der Schlusssirene brachte „Jaro“ Hafenrichter die Scheibe zum frenetisch umjubelten 3:3 im Regensburger Gehäuse unter. Das hieß: Verlängerung. Und da machte dann Christopher Kasten alles klar.