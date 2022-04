Eishockey

Die Memminger Indians schaffen die Sensation

Phasenweise wurde es in Memmingen hitzig: Doch am Ende war das dritte Play-off-Viertelfinale eine klare Sache. Der ECDC Memmingen zieht nach dem 5:1-Heimsieg gegen die Tilburg Trappers erstmals in seiner Vereinsgeschichte ins Halbfinale ein.

Von Manfred Jörg

Dort, wo normalerweise Erdbeben registriert werden, müssen am Dienstagabend nach 22 Uhr starke Erschütterungen am Memminger Hühnerberg gemessen worden sein. Hunderte von Fans hüpften ausgelassen in der Fankurve des ECDC Memmingen. Vor ihnen, auf dem Eis, tanzten 20 untergehakte Männer in roten Trikots. Durch die Halle dröhnte der Schlachtruf „Hüh-ner-berg! Hüh-ner-berg!“

