Die Memminger Indians stehen im Finale

Der ECDC Memmingen bezwingt Hannover im fünften Spiel der Halbfinalserie und steht erstmals im Finale. Dort wartet ein alter Bekannter.

Das Eishockey-Märchen des ECDC Memmingen geht weiter: Die Memminger bezwangen im fünften und entscheidenden Spiel des Halbfinales der Eishockey-Oberliga die Indians aus Hannover mit 5:3 (2:0; 0:1; 3:2). Das dramatische Spiel am Memminger Hühnerberg verfolgten 3108 Zuschauer, darunter erneut eine lautstarke und engagierte Hundertschaft aus Hannover.

Nach dem 4:5 nach Verlängerung am Hühnerberg und der 0:4-Pleite in Spiel vier am Pferdeturm in Hannover war man gespannt, wie die Memminger Indians im alles entscheidenden fünften Spiel aufs Eis kommen würden. Total verkrampft oder zu allem entschlossen? Die Antwort gab Petr Pohl vom Eröffnungsbully weg: Er stürmte wie von der Tarantel gestochen aufs Tor des EC Hannover und setzte dieses gleich gehörig unter Druck.

Nach 20 Sekunden trifft Memmingen erstmals

Bereits nach 20 Sekunden waren dann alle Diskussionen vor dem Spiel Makulatur: Leon Kittel zog von der blauen Linie ab – und die Scheibe war drin! Damit endete eine rund 90-minütige Torflaute des ECDC im Halbfinale. Der in den Play-offs bislang überragend haltende Gäste-Goalie David Miserotti-Böttcher musste in der achten Minute gleich zum zweiten Mal hinter sich greifen: Matej Pekr stocherte energisch nach, und Alec Alroth drückte die Scheibe zum 2:0 über die Torlinie. Das war’s dann aber auch schon mit dem Toreschießen im ersten Drittel.

In der 26. Minute ließ ECDC-Goalie Marco Eisenhut einen relativ harmlos anmutenden Schuss von Robin Thalmeier durch die Hosenträger rutschen – und musste sich nun die hämischen „Fliegenfänger“-Gesänge der Gäste-Fans anhören. Und die Indians aus Hannover waren plötzlich wieder im Spiel und nach 40 Minuten war der Ausgang der Partie noch völlig offen. Im Schlussabschnitt holte Hannover dann mal wieder einen Rückstand am Hühnerberg auf. Bereits nach 37 Sekunden erzielte Kyle Gibbons den Ausgleich zum 2:2, in der 43. Spielminute machte Thalmeier sein zweites Tor an diesem Abend und sorgte für die Führung Hannovers.

Memmingen nutzt seine Überzahlsituationen

Doch die Memminger gaben nicht auf und kamen zurück: In Überzahl glichen sie in der 48. Minute durch Matej Pekr aus. Acht Minuten später hatten sie erneut Überzahl und Jaroslav Hafenrichter bediente den vor dem Tor freistehenden Pekr, der zum 4:3 einschob.

Lesen Sie dazu auch

Video: SID

Zwei Minuten und 43 Sekunden vor dem Ende nahm Hannovers Trainer Lenny Soccio seinen Goalie vom Eis. Auf den Rängen saß nun niemand mehr. 8,3 Sekunden vor der Schlusssirene machte Hafenrichter den Finaleinzug dann höchstpersönlich perfekt: Er versenkte den Puck im leeren Tor des EC Hannover und schoss sein Team ins erste Oberliga-Finale in der 30-jährigen Vereinsgeschichte.

Die Finalserie startet am Freitag (20 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg. Die Oberpfälzer hatten sich gegen den anderen Klub aus Hannover, die Scorpions, in vier Spielen durchgesetzt.